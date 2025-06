Kylian Mbappé sigue sin debutar en el Mundial de Clubes: no jugará ante Salzburgo

La mala suerte se ha cebado con Kylian Mbappé. El delantero francés se perdió los dos primeros encuentros del Real Madrid en el Mundial de Clubes por un cuadro agudo de gastroenteritis. Las consecuencias de este padecimiento siguen causando mella y el delantero francés tampoco estará para el cierre de la fase de grupos ante Salzburgo.

Tú puedes ver gratis cada partido del Mundial de Clubes de la FIFA en DAZN. Suscríbete.

En las redes sociales del club se pudo ver a Mbappé trabajando en el gimnasio y participando de la última sesión de entrenamiento con sus compañeros. No obstante, no fue incluido en la lista de convocados para el duelo en el Lincoln Financial Field.

El pasado miércoles, en rueda de prensa, el entrenador Xabi Alonso explicó el motivo de la ausencia del francés. El joven estratega detalló que a pesar de la recuperación de Mbappé, no está al 100 % físicamente.

“Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que se ponía las botas (…) todavía tiene un punto de debilidad. Ha preferido quedarse bien y estar disponible en octavos, si nos clasificamos claro”, indicó.

Kylian Mbappé estuvo hospitalizado en Miami

El pasado 19 de junio, horas después del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes con empate a un gol ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, se conoció que Kylian Mbappé fue hospitalizado.

El Real Madrid dio a conocer en un comunicado que Mbappé fue hospitalizado en Miami por problemas estomacales. Posteriormente, al final de la tarde, compartieron un nuevo parte médico donde explicaban que el futbolista había vuelto a la concentración en hotel tras ser sometido a tratamiento médico.

El francés apenas ha podido completar tres entrenamientos en total desde que el Real Madrid llegó a Estados Unidos. Incluso, en las imágenes difundidas por el club blanco se ve una notoria pérdida de peso.

Este jueves, el Real Madrid cerrará su participación en el Grupo H ante RB Salzburgo en el Lincoln Financial Field a las 21:00 ET. Los dirigidos por Xabi Alonso necesitan una victoria o un empate para clasificar a octavos de final.



Sigue leyendo:

· Directivo del AC de Milán confirmó que tienen acuerdo con Luka Modrić para ficharlo tras el Mundial de Clubes

· Real Madrid pidió investigación sobre presunto insulto racista a Antonio Rüdiger en el Mundial de Clubes

· Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos con Real Madrid… ¡Con cinco kilos menos!