Alimentos saludables para niños con resistencia a la insulina: Guía de una experta

Cuando un niño es diagnosticado con resistencia a la insulina, una de las preguntas más comunes en casa es: ¿Qué puede comer hoy? Y es que, aunque esta condición no es exclusiva de los adultos, su manejo desde la infancia es clave para prevenir problemas mayores en el futuro.



La resistencia a la insulina ocurre cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, una hormona producida por el páncreaa, que se encarga de ayudar a que la glucosa (el azúcar de los alimentos) entre a las células para convertirse en energía. Cuando este proceso no funciona correctamente, los niveles de azúcar en sangre aumentan y el páncreas intenta compensarlo produciendo más insulina, hasta que eventualmente se agota.

Esto puede derivar en enfermedades como diabetes tipo 2, hígado graso y complicaciones cardiovasculares.

La importancia de una alimentación adecuada

Adriana Armas Reyes, licenciada en Nutrición Humana y especialista en diabetes tipo 2 , explicó a NMás que aunque esta condición no siempre es reversible, sí es posible mejorar la sensibilidad del cuerpo a la insulina a través de cambios en el estilo de vida.

Uno de los pilares fundamentales es la alimentación, indicó, por eso, compartió una guía con los alimentos recomendados y los que es mejor evitar en el día a día.

Alimentos recomendados para niños con resistencia a la insulina

Verduras: Son clave en cada comida. De preferencia frescas, de temporada y variadas. Deben ocupar la mitad del plato.

Son clave en cada comida. De preferencia frescas, de temporada y variadas. Deben ocupar la mitad del plato. Frutas (con cáscara): Mejor enteras que en jugos. Se pueden ofrecer como colación o al terminar el platillo principal.

Mejor enteras que en jugos. Se pueden ofrecer como colación o al terminar el platillo principal. Cereales integrales: Avena, arroz y pastas integrales, amaranto, tortillas de maíz, pan integral, palomitas naturales.

Avena, arroz y pastas integrales, amaranto, tortillas de maíz, pan integral, palomitas naturales. Leguminosas: Frijoles, lentejas, habas y garbanzos son una excelente fuente de proteína vegetal y fibra.

Frijoles, lentejas, habas y garbanzos son una excelente fuente de proteína vegetal y fibra. Alimentos con grasas saludables: Incluye pescados como salmón, sardinas, atún o trucha, además de semillas (linaza, chía, girasol), nueces, almendras, aguacate y aceites vegetales como el de linaza o canola.

Alimentos que se deben evitar o limitar

Azúcares simples y bebidas endulzadas: Refrescos, jugos industrializados o naturales, leches y yogures saborizados, miel, mermeladas y cajeta.

Refrescos, jugos industrializados o naturales, leches y yogures saborizados, miel, mermeladas y cajeta. Harinas refinadas: Panes industriales, cereales de caja, galletas, pastas convencionales, tortillas de harina.

Panes industriales, cereales de caja, galletas, pastas convencionales, tortillas de harina. Comida ultraprocesada: Embutidos (jamón, salchicha, chorizo), sopas instantáneas, botanas, comidas congeladas o listas para calentar.

Embutidos (jamón, salchicha, chorizo), sopas instantáneas, botanas, comidas congeladas o listas para calentar. Preparaciones grasosas: Frituras, capeados, empanizados, además de evitar aderezos como crema, mayonesa, mantequilla y salsas procesadas.

¿Qué más se puede hacer?

Además de cuidar lo que comen, Armas Reyes enfatiza la importancia de complementar la alimentación con actividad física regular, un buen descanso nocturno y manejo del estrés. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en la salud metabólica de los niños.



Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios importantes en la dieta de tus hijos, especialmente si hay un diagnóstico médico de por medio.

