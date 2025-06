“Bloquear la financiación dificultará más el acceso al aborto”: Planned Parenthood

La Corte Suprema dictaminó que podrían bloquear dinero a las aseguradoras que este destinado para Planned Parenthood, clínica que ofrece servicios de salud reproductiva y con esto limitando las mujeres a atención médica como recibir anticonceptivos y exámenes de detección de enfermedades.

Planned Parenthood que ha luchado por el derecho al aborto señaló que de aprobarse dicha iniciativa varias clínicas tendrían que cerrar, incluso en donde el aborto es legal.

“Dificultaría aún más el acceso al aborto”

“El proyecto de ley de conciliación presupuestaria que se está tramitando en el Congreso apunta específicamente a Planned Parenthood mediante una disposición de ‘desfinanciación’. Esto obligaría el cierre de cientos de centros de salud, lo que dificultaría aún más el acceso al aborto, incluso en estados donde es legal o está protegido”, indicaron.

Los jueces determinaron que, si bien la ley de Medicaid permite a las personas elegir a su propio proveedor, esto no lo convierte en un derecho exigible ante los tribunales, informó The Associated Press.

“El proyecto de ley también pretende eliminar la cobertura del aborto de los planes de seguro que se ofrecen bajo Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Quienes desde hace tiempo se oponen al aborto en el Congreso afirman que el objetivo es solo evitar subvencionar la atención al aborto, pero la realidad es que buscan obligar a las aseguradoras a dejar de cubrir este servicio y acabar por completo con su acceso”, destacaron.

Los pacientes con seguros médicos cuando lo necesitaban acudían a Planned Parenthood para otras necesidades, en parte porque puede ser difícil encontrar un médico que acepte el seguro financiado con fondos públicos, dijo la organización.

“Último intento de detractores de acabar con el aborto”

“Llamemos a la ‘desfinanciación’ de Planned Parenthood por lo que es: una prohibición encubierta del aborto. El proyecto de ley de conciliación presupuestaria es el último intento de los detractores por acabar con el aborto en Estados Unidos, y están dispuestos a perjudicar a los pacientes y al sistema médico para lograrlo, las consecuencias serían catastróficas”, puntualizó la clínica.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, calificó la opinión como “una gran victoria del sentido común” y dijo que subraya la posición del presidente republicano de que los estados deben determinar la política sobre el aborto, reportó AP.

Los funcionarios de Planned Parenthood afirmaron que la decisión obstaculizará el acceso a atención médica, como las pruebas de detección preventivas, a miles de beneficiarios de Medicaid

“En lugar de que los pacientes decidan dónde recibir atención médica, ahora es el estado quien decide”, dijo Katherine Farris, directora médica de Planned Parenthood South Atlantic. “Si atraviesan dificultades económicas, como muchos ahora, son fundamentalmente menos libres”, añadió.

