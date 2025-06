Klopp rechazó al Mundial de Clubes: “Es la peor idea que se ha visto en el fútbol”

No todos son fanáticos del Mundial de Clubes. Hay quienes abrazan el nuevo formato y otros a los que les disgusta hasta tal manera de despreciarlo. Es el caso de Jürgen Klopp.

El exentrenador ha dado una entrevista al medio alemán ‘Die Welt’ en la que ha atacado duramente al torneo calificándolo como “la peor idea jamás implementada en el fútbol”.

Unas declaraciones que dejan claro su total rechazo al Mundial. Y es que Klopp fue más allá y criticó el hecho de que personas ajenas al deporte se vean involucradas en el fútbol. “Hay gente que nunca ha tenido nada que ver con los negocios del día a día y ahora están generando ideas”.

El calendario no da tregua a los futbolistas y cada vez son más la cantidad de partidos que disputan durante el año. Un tema que no ha querido pasar por alto y en el que vaticinó futuras lesiones. “Son muchísimos partidos. Me temo que la próxima temporada los jugadores sufrirán lesiones nunca antes vistas. Si no, ocurrirá en el Mundial o después”.

El alemán incidió en la saturación y sobrecarga de partidos. Considera que no existe apenas tiempo de descanso. “No hay una recuperación real para los jugadores involucrados, ni física ni mental”.

No es la primera vez que Klopp muestra su rechazo al Mundial. El alemán ya se quejó de que no existiera descanso al finalizar el curso y que era demasiada carga de trabajo sin sentido. “Es una competición inútil. Quien gane el torneo será el peor ganador de todos los tiempos porque tendrá que jugar durante todo el verano y luego volverá a empezar la liga”.

Jurgen Klopp se retiró como entrenador a final de temporada. Crédito: AP

Jürgen Klopp insinúa su retiro como DT

Jürgen Klopp cumplió un año alejando de la dirección técnica, luego de abandonar al Liverpool al final de la temporada pasada y las ofertas no faltan sobre su escritorio.

Sin embargo, el estratega alemán insinuó que su carrera como entrenador podría haber terminado después de admitir que “ya no quiere esa vida”.

“Estaba en un túnel, pero nunca conmigo mismo. Ahora me presto más atención a mí mismo. “Por tonto que parezca, dejé de hacer lo que siempre quise hacer”.

“Pero me alejó demasiado de la vida normal y, al final, dejé de tener una vida normal. Sea cual sea la vida normal, mi coche solo conocía tres caminos: al estadio, al campo de entrenamiento y a casa”, sentenció el técnico que ahora se desempeña como director de fútbol global de Red Bull.

Para luego añadir que en los últimos cuatro meses asistió a dos bodas, cosa que no pudo hacer en los últimos 23 años.

“De regresar a dirigir volvería a estar completamente involucrado en todo. Y ya no veo que eso suceda”, sentenció un tajante Jürgen Klopp.

Seguir leyendo:

FIFA aspira a rotar la sede del Mundial de Clubes siguiendo el modelo de la Copa del Mundo

Palmeiras dominó el duelo brasileño ante Botafogo y se metió en cuartos del Mundial de Clubes

Murió fisioterapeuta del PSG previo a su duelo ante Inter Miami por el Mundial de Clubes