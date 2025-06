Miles protestan en Israel para exigir el regreso de rehenes aún secuestrados por Hamás

Miles de israelíes se movilizaron la noche del sábado en diversas ciudades del país, como Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, para exigir al gobierno un acuerdo inmediato con Hamás que permita el regreso de los 50 rehenes que permanecen cautivos en Gaza.

Esta fue la primera protesta de este tipo en dos semanas, tras la reciente ofensiva contra Irán y la declaración del estado de emergencia en Israel.

La manifestación más masiva se concentró en la ya conocida como Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, donde familiares de los secuestrados alzaron la voz en reclamo de acciones urgentes. Entre ellos estuvo Sharon Aloni-Cunio, exrehén liberada, cuyo esposo, el argentino David Cunio, continúa retenido.

“David sigue allí: 631 días en un túnel, sin aire, sin luz, sin comida. El miércoles nuestras hijas cumplirán 5 años. De nuevo desearán que su padre regrese a casa. De nuevo no tendré respuesta”, expresó entre lágrimas.

“Este es el momento de tomar decisiones morales e históricas”, reclamó ante miles de personas que portaban carteles con el número 50 —en referencia a los rehenes restantes— y fotos de secuestrados, algunos de ellos ya fallecidos.

Manifestantes exigieron el fin de la guerra. Foto: Ariel Schalit / AP

Los organizadores insisten en un acuerdo total que garantice el regreso de todos los rehenes, no por etapas. “No a algunos ahora y a otros después. A todos. David, no me rendiré contigo”, dijo Aloni-Cunio, pidiendo al país que mantenga el compromiso con los secuestrados.

En Jerusalén, una marcha más pequeña se concentró cerca de la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, mientras que un grupo de manifestantes se reunió frente al domicilio del presidente Isaac Herzog, en el barrio exclusivo de Tzahala, en Tel Aviv.

Allí, los asistentes acusaron a Herzog de complicidad política. En un comunicado, criticaron sus recientes declaraciones a favor de cancelar el juicio penal contra Netanyahu.

“Es cómplice pleno en la transformación de la guerra en Gaza en una guerra política eterna, en la que los secuestrados y combatientes son sacrificados en el altar de la supervivencia política de Netanyahu”, denunciaron.

Protestaron contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv. Foto: Ariel Schalit / AP

La madre de Matan Zangauker, otro rehén que sigue en manos de Hamás, también tomó la palabra.

“Solo resurgiremos de las ruinas cuando regrese el último rehén. Cuando mi hijo Matan regrese a casa, cuando regresen todos los olvidados, reescribiremos ese contrato entre el Estado y sus ciudadanos; no con tinta, sino con lágrimas, dolor, amor y la sangre de los caídos”, expresó en una emotiva intervención.

De los 50 rehenes identificados por Israel como aún retenidos en Gaza, al menos 28 se presume que han muerto. Las familias exigen que el gobierno priorice su regreso inmediato y advierten que cada día que pasa sin un acuerdo representa un riesgo creciente para sus vidas.

