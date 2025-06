Cristiano Ronaldo reveló que renunció al Mundial de Clubes para llegar fresco al Mundial 2026

El Mundial de Clubes se privó de tener nuevamente la rivalidad Messi vs. Cristiano Ronaldo. El astro portugués reconoció nuevamente que tuvo ofertas para participar, pero reveló que priorizó el Mundial de selecciones de 2026.

Tú puedes ver gratis cada partido del Mundial de Clubes de la FIFA en DAZN. Suscríbete.

CR7 ya había manifestado que un club argentino (River Plate) le había planteado ser su refuerzo para el Mundial de Clubes. Que tuvo ofertas, se sabía, pero ahora el luso detalló los motivos por los que no acudió al certamen ecuménico.

El pasado sábado, Ronaldo declaró a los medios del Al Nassr que prefirió tomar un descanso para preparar la temporada con el equipo árabe, tras su renovación por dos temporadas. Asimismo, consideró prudente enfocarse en la preparación para el Mundial de 2026 con Portugal.

“Tuve algunas ofertas para jugar el Mundial, pero creo que no tenía sentido porque prefiero tener un buen descanso, una buena preparación, porque esta temporada será muy larga al ser la del Mundial a final de año”, dijo Ronaldo en un vídeo publicado por el Al-Nassr en YouTube.

“Quiero estar listo no solo para el Al-Nassr, sino también para la selección nacional. Por eso he decidido jugar el último partido de la Nations League y no hacer caso a nada. Y, por supuesto, estar en este club, al que amo”, añadió en unas declaraciones que se grabaron antes de su campeonato con Portugal hace poco más de un mes.

Cristiano Ronaldo predice que será campeón con Al Nassr

Desde su llegada a Arabia Saudita en 2023, CR7 ha servido de imán para la contratación de grandes estrellas. Con Al Nassr, el portugués ha disputado 111 partidos en los que ha marcado 99 goles.

No obstante, nunca ha podido ganar el campeonato local. Por este motivo, decidió extender dos años más su vínculo contractual.

Mi objetivo siempre es ganar algo importante para el Al-Nassr. Y, por supuesto, sigo creyendo en ello (…) por eso renové los dos años más, porque creo que seré campeón en Arabia Saudita“, dijo.



Sigue leyendo:

· Cristiano Ronaldo regaló playera con dedicatoria especial a Donald Trump

· Revelan las cifras del “contrato más lucrativo de la historia” firmado por Cristiano Ronaldo

· Cristiano Ronaldo sella su compromiso con Al Nassr hasta 2027