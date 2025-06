Tragedia en el fútbol argentino: promesa de 18 años murió en operación de rodilla

La tragedia embargó al fútbol argentino el pasado miércoles. La promesa de segunda división, Camilo Nuin, perdió la vida a sus 18 años en medio de una operación por una lesión de rodilla.

La noticia ha sido tendencia en los últimos días y se dio a conocer gracias a club donde militaba, el San Telmo. “Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica”, comunicaron en redes sociales.

Falleció Camilo Nuin, jugador de la Reserva de San Telmo, mientras estaba siendo operado de su rodilla esta mañana.



Las causas aún no fueron determinadas, según comunicó el club.



Tristísima noticia. pic.twitter.com/0huEfB5MM5 — Primera Nacional (@Primeranaciona) June 25, 2025

Denuncia de mala praxis por anestesia

La muerte de Nuin conmocionó a Argentina y su padre habló con los medios para explicar su versión de los hechos. El joven ingresó a la Clínica Espora para arreglar una rotura de ligamentos cruzados.

“Venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados. Nos habíamos despertado lo más bien, hablamos del Mundial de Clubes, vinimos en el auto riéndonos. Se puso la bata al revés y nos reíamos de eso, le contábamos anécdotas de cuando era chico”, explicó el padre.

“Una hora después que entró al quirófano, me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. ¿Cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, añadió.

😭 💔 "LA VIDA NO TIENE MÁS SENTIDO PARA MI"



🗣️ El desgarrador relato del padre de Camilo Nuin, el joven futbolista de la reserva de #SanTelmo que murió durante una operación de rodilla. Investigarán si hubo mala praxis.



Video: TN#argentina #viral #videoviral #videosvirales pic.twitter.com/TCR0U7QtES — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) June 26, 2025

Las causas del fallecimiento no han sido esclarecidas. Nuin entró en parada cardiorrespiratoria en medio de la operación y no pudo resistir. Su padre denuncia que se trata de una mala praxis por anestesia.

“El cirujano fue el único que habló con nosotros, nos dijo que cuando sacó el segundo injerto para reemplazar los ligamentos, le dijeron ‘¡pará, que entró en paro!’. No entendió bien por qué, porque estaba del otro lado del biombo. Al parecer fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia, no puedo rectificarlo hasta después de la autopsia. Yo pienso que fue mala praxis”, dijo.

¿Quién era Camilo Nuin?

Camilo Ernesto Nuin era un joven futbolista argentino de 18 años que jugaba como volante zurdo en la reserva del Club Atlético San Telmo. Había pasado por las divisiones juveniles de Boca Juniors, Independiente y Argentino de Merlo antes de llegar a San Telmo en 2022, donde disputó 82 partidos y llegó a ser capitán en algunas ocasiones.

Nació el 9 de agosto de 2006 y formó parte de las inferiores de Boca Juniors hasta 2019, posteriormente fue fichado por el Independiente hasta 2022, donde llegó a San Telmo como jugador de séptima división y en 2024 llegó a la reserva del equipo, un paso previo a la primera división.



Sigue leyendo:

· Conoce la historia de Christian Gray, el aspirante a maestro que marcó a Boca Juniors

· Memes sepultan a River Plate y Boca Juniors tras eliminación del Mundial de Clubes

· Presidente argentino Javier Milei estalla en críticas tras eliminación de Boca Juniors y River Plate del Mundial de Clubes