Donald Trump demandó a Los Ángeles por sus políticas de ciudad santuario

La administración del presidente Donald Trump presentó este lunes una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, acusándola de interferir con la aplicación de las leyes migratorias federales mediante sus políticas de “ciudad santuario”.

La acción legal, introducida en el Tribunal del Distrito Central de California, apunta directamente contra la alcaldesa Karen Bass, el concejo municipal y su presidente Marqueece Harris-Dawson.

Acusan a Los Ángeles de proteger a inmigrantes indocumentados

La demanda sostiene que la ciudad ha establecido barreras legales que impiden la cooperación de las autoridades locales con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En concreto, señala la ordenanza municipal Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement, firmada en diciembre de 2024 por la alcaldesa Bass, que prohíbe el uso de recursos municipales para facilitar operativos migratorios, señaló Efe.

Según el Departamento de Justicia, esta medida promueve un entorno de “anarquía e inseguridad”, al dificultar que agentes federales puedan realizar arrestos o llevar a cabo investigaciones migratorias dentro de la ciudad.

“Al ayudar a los extranjeros sujetos a deportación a evadir la ley, la ordenanza ilegal y discriminatoria ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro que esta demanda ayudará a erradicar”, aseguró el fiscal federal Bill Essayli en un comunicado.

Agentes de Los Ángeles arrestan a una manifestante durante una protesta. Foto: Ethan Swope / APy

Donald Trump intensifica su ofensiva contra las ciudades santuario

La demanda se enmarca en la cuarta semana de intensos operativos migratorios en California, liderados por ICE, y en medio de una creciente tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales de Los Ángeles.

Las redadas generaron protestas masivas en la ciudad, algunas de las cuales, según el documento legal, incluyeron actos de resistencia, disturbios y violencia contra agentes federales.

En respuesta a estas manifestaciones, el presidente Trump ordenó el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en el estado, sin autorización del gobernador. Esta decisión marcó la primera vez en seis décadas que tropas federales ingresan al estado sin el consentimiento del mandatario estatal.

¿Qué es una ciudad santuario?

Una “ciudad santuario” es una jurisdicción que limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración para proteger a inmigrantes indocumentados.

Aunque Los Ángeles ya contaba con políticas restrictivas desde hace décadas —incluyendo una orden interna de la Policía que desde hace 50 años prohíbe detener a alguien solo por su estatus migratorio—, en meses recientes oficializó su postura con ordenanzas que fortalecen su carácter como refugio para inmigrantes.

