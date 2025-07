La Casa de los Famosos México 3: Facundo es el primer participante confirmado

La Casa de los Famosos México 3 comenzará el 27 de julio, por lo que han comenzado a revelar quiénes formarán parte de esta edición del reality show que transmitirá TelevisaUnivision.

Esteban Facundo Gómez Bruera, más conocido como Facundo, fue anunciado este lunes como el primer participante de esta temporada.

“Qué chido llegar a ese programa y sentir apoyo porque de repente cuando vas a eso no sabes ni de qué lado estás”, comentó el comediante en el programa Cuéntamelo Ya!

Además de esto, indicó que había jugado mucho con sus declaraciones para despistar y por eso desprestigió en varias oportunidades este programa, para que muchos creyeran que no iba a estar en el programa de telerrealidad.

Facundo comentó que uno de sus grandes temores es que lo funen, pero sabe que esto forma parte de la experiencia.

“Me he dado cuenta a raíz de estas nuevas Casas de los Famosos que puedes entrar siendo amado y salir siendo odiado y la verdad es que cualquiera que entra ahí no solo va por el premio final, sino que vas por saber lo que vas a generar ahí dentro”, comentó.

El humorista explicó que su intención es ganarse al público, pues su intención es salir con muchos proyectos después de este reality show. “Yo siempre he pensado que lo más importante en la escala de valores, más allá de la dignidad, el amor, la familia, es el chiste, porque si perdiste un amigo por un chiste, no era tu amigo. Pero en este caso el chiste tiene que ser políticamente correcto o por lo menos no funable”, destacó.

En la entrevista, afirmó que sus hijos fueron los principales promotores para que entrara a La Casa de los Famosos México, debido a que necesita dinero. “Mi hija quiere ser charra, la otra estudia genética y la verdad es que ellas sí son bastante seguidoras de La Casa de los Famosos”, explicó.

Acerca de los objetos que le gustaría llevarse, indicó que quisiera tener instrumentos musicales, libros y audífonos, pues la música es uno de sus principales refugios.

