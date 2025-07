Las Tarifas Justas me ayudaron a sobrevivir, es momento de expandirlas 

He vivido en Brooklyn y ahora en El Bronx por más de una década, y en todo este tiempo hay algo que no ha cambiado: lo difícil que es moverse por la ciudad cuando eres pobre. Los autobuses son lentos, los trenes llegan tarde, y cuando una persona tiene que decidir entre alimentar a sus hijos o pagar por el pasaje, el transporte público se convierte en un estrés diario y no en un bien público. En el 2015, había días que caminaba con mi hijas pequeñas desde la calle 149 hasta la 169 y Grand Concourse porque no tenía dinero para pagar el pasaje. Me adelgacé muchísimo de tanto caminar a todas partes. No importa si llueve, nieva o hace calor intenso, cuando no tienes dinero haces lo que tienes que hacer para sobrevivir. A veces tenía $10 y tenía que elegir entre dos pasajes de autobús, o un pedazo de pizza caliente para mis hijas hambrientas. Muchas veces nos saltábamos el torniquete. Una vez me atraparon en Manhattan y me multaron. Fue muy humillante. Pero yo les dije la verdad a los policías; que no pagué porque no tenía dinero. Esa honestidad me costó $100 de multa.

Las cosas mejoraron un poco cuando cumplí con los requisitos para el programa de Tarifas Justas. Esta pequeña tarjeta naranja me salvó. Ahora puedo poner $20 y utilizarla sin pánico. Puedo llevar a mis hijas a terapia, ir a mis citas médicas o simplemente comprar comida sin tener que pensar en cada dolar. Las Tarifas Justas no es un lujo, es un salvavidas. Desafortunadamente, no todos los que lo necesitan califican. La asistente de salud que cuida a mi hija con autismo, la Sra. Odette, tiene dos trabajos y aun así no puede pagar el pasaje. Ella no tiene Medicaid, ni califica para Tarifas Justas y a veces espera por el Bx30 en el frío hasta la medianoche después de un día largo. Por eso, las Tarifas Justas deben expandirse al 200% de la línea federal de pobreza. Demasiados neoyorquinos de clase trabajadora, inmigrantes y latinos siguen siendo excluidos. Esta expansión haría elegibles a más de 415,00 neoyorquinos adicionales.

Muchos de nuestros vecinos desconocen por completo el programa. Es culpa de la ciudad. Es culpa de HRA. Y es culpa de nuestros funcionarios locales. No se ha hecho ningún esfuerzo para llegar a las comunidades latinas. La mayoría de las personas con las que hablo, vecinos e incluso los padres en la escuela de mis hijas, nunca han oído de las Tarifas Justas. Esto es inaceptable en una ciudad donde tantos dependemos del transporte público a diario para sobrevivir. Necesitamos más anuncios y promociones en español. Necesitamos alcance comunitario en iglesias, escuelas y bancos de alimentos. Necesitamos que los funcionarios electos y agencias municipales le den la importancia que merece este programa. La ciudad no puede culpar a la gente por no inscribirse en el programa, cuando ni siquiera han oído hablar de él. Eso no es solo una mala política, sino que es ignorar a nuestras comunidades.

El Bronx es muchas veces olvidado. Estamos cansados de que nos dejen atrás, Las Tarifas Justas me devolvió la dignidad. Debemos darle esa oportunidad a más neoyorquinos.

Norma Ginez es miembro de Riders Alliance