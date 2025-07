Charlize Theron revela que tiene perfil en una aplicación de citas y lo que la decepciona

Aunque muchos podrían pensar que las grandes estrellas de Hollywood viven rodeadas de propuestas románticas, cenas a la luz de las velas y mensajes encantadores, lo cierto es que, a la hora de buscar pareja, incluso las divas del cine como Charlize Theron y Sharon Stone tienen que pasar por el mismo y a veces penoso proceso de recurrir a las apps de citas.

Hace un par de años, Sharon Stone sorprendió cuando reveló que se había metido en una de estas plataformas digitales y vivió algunas experiencias incómodas. Ahora, Charlize Theron, una de las mujeres más deseadas y admiradas de la industria, también reveló que ha usado una aplicación de citas.

Todo esto salió a la luz en el podcast ‘Watch What Happens Live’, donde Charlize habló con Andy Cohen sobre los rumores que la colocaban como usuaria activa de una aplicación exclusiva para celebridades, confirmando que tiene un perfil ahí, pero eso no significa que le encante.

“Estoy en la aplicación, pero ciertamente no hago nada con ella”, comenzó contando, entre risas, e intentando quitarle peso al asunto. Y explicó: “Me la recomendó un amigo. Llegué a tener dos citas, pero… Luego simplemente la dejé de usar”.

De acuerdo con Theron, decidió darse por vencida debido a que muchos hombres en la app tienen el mismo perfil reciclado, foto en Burning Man, cuerpo de gimnasio, y un supuesto título de CEO de alguna empresa misteriosa. Pero cuando finalmente se conocen cara a cara, resulta que no los son, sino que tampoco les da vergüenza admitir que todo era mentira.

“Todos tienen una imagen de ellos en el festival de Burning Man o en el gimnasio y dicen ser CEO de alguna empresa. Y luego, cuando los conoces personalmente y descubres que no lo son, confiesan haber mentido sin hacerse el más mínimo problema”, explicó la actriz.

En los últimos años, el festival se convirtió en una cita obligada para los hombres más poderosos y adinerados que, durante siete días, pasan por la experiencia de “ser uno más”. Pero más allá de que Theron considera esas participaciones un poco “hipócritas”, lo que le más le molesta es la mentira.

“Cuando me confiesan que me mintieron, les digo: ‘Pero tú pusiste eso en la descripción’. No, realmente no me gusta”, indicó la actriz, dejando en claro que nadie que haga uso de la estrategia de fingir ser algo que no es, va con ella.

Respecto a Sharon Sharon Stone, en una entrevista con The Times en 2024, la actriz también ventiló su experiencia con una aplicación de citas. Durante una de sus salidas, conoció a un “convicto” y en otra, a un “adicto a la heroína” que, según dijo, “claramente llevaba 20,000 inyecciones encima en relación con la persona que se veía en foto”.

A pesar de haber atravesado varias experiencias fallidas y en ocasiones de haberse confesado “harta de las citas” por la falta de sinceridad de algunos de sus pretendientes, Stone admitió que también disfrutó de experiencias positivas gracias a las aplicaciones online, incluidas dos relaciones que mantuvo exclusivamente en el plano de la virtualidad durante los tiempos de la pandemia.

