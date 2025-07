Cuatro consejos útiles para viajeros en esta temporada de verano

Si bien la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 ha sido tranquila hasta el momento, los meteorólogos aún anticipan que será activa, con un 60% de probabilidad de actividad superior a lo normal. Esto resalta la importancia de estar preparados para complicaciones e interrupciones climáticas este verano.

Squaremouth, el servicio de comparación de seguros de viaje, describe cuatro consejos para los viajeros que puedan dirigirse a regiones propensas a huracanes en los próximos meses.

Consejo No. 1: Manténgase informado

Es fundamental estar siempre informado si se dirige a una región propensa a huracanes. Preste atención a las advertencias de los recursos locales y nacionales para mantenerse al día antes de su viaje.

· Los recursos gubernamentales como el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el Servicio Meteorológico Nacional y NOAA.gov brindan información relevante en caso de tormenta y describen los pasos a seguir si es necesaria una evacuación.

· El canal del tiempo y las estaciones de noticias por cable locales pueden ser una fuente importante de noticias oportunas y útiles en caso de una emergencia.

· La aplicación y las notificaciones por correo electrónico de su aerolínea también pueden alertarlo sobre advertencias importantes, como retrasos o cancelaciones de vuelos.

· El Centro de seguros de viaje contra huracanes de Squaremouth también es una buena fuente de información para mantenerlo informado sobre eventos que puedan afectar su viaje.

Consejo No. 2: Contrate un seguro de viaje integral con cobertura contra huracanes y condiciones climáticas adversas.

Para quienes viajan durante la temporada de huracanes, un seguro de viaje integral puede ayudar a proteger su inversión en el viaje.

La mayoría de los planes de cancelación de viaje incluyen cobertura contra huracanes y condiciones climáticas adversas . Este tipo de póliza puede reembolsar el 100 % de los costos prepagados y no reembolsables de su viaje si una tormenta le obliga a acortar su viaje.

Para calificar para la cobertura, se debe cumplir una de las siguientes condiciones:

· Su transportista común se retrasa durante un período de tiempo específico, generalmente de 6 a 24 horas, según el plan.

· Su destino o casa se vuelve inhabitable

· Su destino está bajo alerta de huracán

· Se emite una evacuación obligatoria en su destino.

Consejo No. 3: compre un seguro de viaje inmediatamente después de reservar su viaje

El momento oportuno lo es todo al contratar un seguro de viaje. El mejor momento para contratarlo es inmediatamente después de reservar un viaje.

El seguro de viaje solo está diseñado para cubrir imprevistos. Una vez que se le asigna un nombre a una tormenta, esta se hace pública y se considera un “evento previsible”, lo que significa que es demasiado tarde para contratar una cobertura para esa tormenta.

Si va a viajar entre ahora y el 30 de noviembre , considere comprar un seguro de viaje lo antes posible después de reservar su viaje para asegurarse de estar cubierto y maximizar su ventana de cobertura.

Consejo No. 4: Considere CFAR para mayor flexibilidad

Si bien la mayoría de los planes integrales cubren si un huracán obliga a cancelar, algunos viajeros buscan aún más flexibilidad y tranquilidad. En este caso, considere la cobertura de Cancelación por Cualquier Motivo (CFAR).

CFAR le permite cancelar su viaje por motivos no contemplados en los beneficios estándar de cancelación de viaje. Si decide cancelar por un motivo no contemplado, como la pérdida de disfrute debido al mal tiempo o el temor a un desastre natural, CFAR puede reembolsar entre el 50 % y el 75 % de los costos prepagados y no reembolsables del viaje.

CFAR ofrece la cobertura de cancelación más flexible disponible, brindando a los viajeros el mayor nivel de tranquilidad.

