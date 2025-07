El abogado de Cassie Ventura se pronuncia sobre el veredicto de Sean ‘Diddy’ Combs

El abogado de la cantante Cassie Ventura, testigo clave en el juicio del rapero Sean ‘Diddy’ Combs, se pronunció tras el veredicto del jurado este miércoles. El jurado deliberó durante dos días y determinó que Combs es culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, pero lo absolvió de los delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

Se trata de un veredicto favorable para Combs, ya que fue declarado inocente de los cargos más graves. El abogado de Cassie Ventura, quien fue novia de Combs durante una década, resaltó la valentía de su cliente al testificar y según dijo Ventura “allanó el camino” para el veredicto del jurado.

“Si bien el jurado no halló culpable a Combs de tráfico sexual contra Cassie más allá de toda duda razonable, ella allanó el camino para que un jurado lo encontrara culpable de transporte con fines de prostitución”, declaró Douglas Wigdor en un comunicado a la prensa.

Wigdor resaltó el “coraje” de Cassie Ventura y aseguró que el mediático juicio en contra del rapero comenzó gracias a la decisión de Cassie de presentar una demanda en noviembre de 2023 denunciando la violencia en su relación con Combs.

“Cassie ha dejado una huella imborrable tanto en la industria del entretenimiento como en la lucha por la justicia. Reiteramos que creemos y apoyamos a nuestra cliente, quien ha mostrado un coraje ejemplar en este proceso”, indicaron.

Widgor aseguró que este caso arrojó luz sobre comportamientos inapropiados de “hombres poderosos” y expresó su solidaridad con las víctimas.

“Ha llamado la atención sobre la realidad de los hombres poderosos y conductas inapropiadas que han persistido por décadas sin repercusiones. Este caso prueba que hay mucho por cambiar, y seguiremos peleando a favor de las víctimas”, concluyó el comunicado.

En un encuentro con la prensa, el abogado aseguró que Ventura está “tranquila” y “complacida” de que Combs enfrente “una pena de prisión sustancial” y esté siendo “responsabilizado por dos crímenes federales”.

Cassie Ventura fue la primera testigo de la fiscalía y durante la primera semana de juicio ofreció detalles de su tormentosa relación con Combs. Según dijo, Combs tenía control sobre su vida personal

“Sean controló gran parte de mi vida, ya fuera mi carrera, el sexo, todo. No tenía mucho que decir, era muy joven, no sabía si él se enojaría lo suficiente como para ser violento o simplemente no querer estar conmigo”, dijo cuando fue citada a testificar.

