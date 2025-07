Exabogado estalla contra Ninel Conde por supuestas deudas legales

Gustavo Herrera era el abogado de Ninel Conde. En los últimos días, se han registrado fuertes declaraciones sobre la cantante, ya que aparentemente no le gustaría pagar por los servicios que le prestan. Por ello, el letrado está indignado, dado que le debe dinero por haber sido su responsable en aspectos legales durante varios años, y destacó que ella sería una persona que buscaría que todo se lo regalen.

“¿Para qué decirle a Ninel si no te dispara ni un refresco? Es una persona que todo lo quiere gratis. Todo: ‘Cuando haya resultados, le pago’. Sin embargo, nunca se ocupa de saber cómo va el asunto. Entonces desistí y seguí el juicio contra la editorial”, expresó a “Kadri Paparazzi”.

Herrera, durante la conversación, mencionó que Ninel no le permitió llegar a cumplir con el documento que pautaron desde el inicio, ya que era pro bono. El abogado también hizo fuertes declaraciones sobre la forma en que ella cancelaría los trámites que le hacen, pues aparentemente ofrecería otras estrategias más allá de un beneficio económico.

“Me reservo el derecho de demandarla judicialmente, porque ese contrato es irrevocable. Es un contrato revocable hasta el final. Ella me impidió cumplir con mi contrato. Entonces la voy a demandar judicialmente. A mí no me cuesta, pero ella, quién sabe cómo va a pagar“, añadió.

Cuando cortaron relaciones, Gustavo llegó a recibir un correo electrónico de Ninel y aseguró que ella no estaba en la capacidad de haberlo escrito, ya que desde su perspectiva, ella no sabía expresarse y cree que para eso habría hecho uso de ChatGPT: “Esta señora no sabe ni hablar, hombre. Te das cuenta de que le dictaron la carta o ella se la dictó a la inteligencia artificial“.

Agregó que buscará la manera de dar a conocer que supuestamente ella tendría problemas para realizar las cancelaciones monetarias y habló de una situación muy particular con un artefacto de su hogar: “Y le voy a hacer una publicidad de mala paga. Acuérdate que no le pagó 10 mil pesos al que le arregló el refrigerador… No se la voy a perdonar. La señora está acostumbrada a que le regalen todo o a pagar los servicios de otra manera, pero yo no acostumbro a eso”, añadió.

