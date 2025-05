Ninel Conde reflexiona sobre la fe y su lucha como figura pública

Ninel Conde se encuentra presentando su nueva canción “Báilame lento” junto al venezolano Nacho, y le preguntaron sobre la presunta relación amorosa que tendría su ex, Giovanni Medina e Irina Baeva. La mexicana no quiere opinar sobre ellos y dijo lo difícil que es ser una figura pública y todo lo que los medios quieren saber a la fuerza sobre la vida de las celebridades.

“Uno la pasa difícil cuando eres figura pública; no es fácil y, pues, sufres, sufres como persona y sufres como figura pública. Entonces, cuando se juntan los dos sufrimientos es más difícil”, dijo.

La también actriz detalló que, decidió no seguir contando aspectos de su vida personal, ya que, para ella, resulta bastante complicado cuando no está pasando por momentos agradables. Por esta razón, prefirió hablar solo de la parte profesional. Ninel explicó que ha buscado ayuda en Dios para poder superarse y volver a estar delante de las cámaras, a pesar del dolor que la prensa, en ocasiones, le pueda causar.

“Muchas cosas necesité, pero lo más bonito fue acercarme todavía más a Dios, y Dios me dio la paz, la fuerza y la resiliencia para poder seguir y estar aquí parada frente a ustedes. Porque a veces uno dice: ‘No quiero saber más del medio, no quiero saber, porque a veces es muy cruel, porque estás pasando situaciones dolorosas. Y como que, pues, obviamente ustedes hacen su trabajo, pero es como meter el dedo en la llaga, y es muy difícil'”, añadió.

¿Qué dice Ninel Conde de Giovanni Medina?

“No, corazón, yo no tengo mensaje al respecto. Ahorita estoy súper concentrada en esto y mi vida personal la manejo en los lugares que la tenga que manejar, no enfrente de las cámaras. A ustedes los amo, los adoro y les cuento de los proyectos musicales, actuación, de lo que quieran; chismeamos de pronto, pero cuestiones que tengan que ver con mi hijo las guardo para mí“, respondió tajante durante el encuentro con la prensa.

Ninel se ha mostrado reacia a opinar sobre la vida sentimental de su ex, y es que en el programa “El Gordo y la Flaca” ella también expresó que no le compete hablar sobre lo que Giovanni haga con su vida, siempre y cuando no sea una decisión que perjudique al niño, ya que Emmanuel vive con su padre desde hace varios años. Por ello, destacó lo difícil que suele ser una figura pública y el trabajo que realizan los reporteros.

