Marlene Favela confirma romance y revela que no es un famoso

Después de mantener su vida sentimental bajo llave durante un buen tiempo, Marlene Favela decidió romper el silencio y sorprendió a sus fans al revelar con una sonrisa traviesa y ese encanto que la caracteriza, que su corazón ya tiene dueño.

“Ya no estoy soltera”, soltó entre risas durante una entrevista en el programa ‘Hoy’, y aunque no entró en detalles, ni pistas demasiado obvias, la actriz mexicana dejó claro que está viviendo una etapa feliz, plena y llena de ilusión, no solo en lo profesional, sino también en el terreno del amor.

Marlene, quien se ha ganado el cariño del público gracias a sus papeles icónicos en telenovelas, dejó a todos con la intriga al revelar que su pareja no es un famoso y tampoco forma parte del mundo del espectáculo.

“Lo que pasa es que no vas por la vida presentándole a nadie, pero no, no estoy sola y estoy muy contenta… No se dedica a lo que yo me dedico, así que si me ven por ahí, pues ya saben”, dijo en tono relajado.

Con 48 años y más radiante que nunca, Marlene se mostró muy clara y aseguró que no tiene ninguna prisa ni necesidad de apresurar nada. Dejando claro que su enfoque está en disfrutar este nuevo capítulo sin ruido ni interferencias.

“Mientras uno siga respirando y viviendo, hay que enamorarse, hay que intentar, de eso se trata la vida, ¿no? De ser felices”, expresó.

Eso sí, aunque su corazoncito ya está ocupado, aún no ha presentado a su nueva pareja a su hija Bella, de cinco años. Y no porque no esté enamorada, sino porque es una mamá cuidadosa que quiere llevar las cosas con calma y sabiduría.

“Paso a paso, las cosas llevan tiempo. Siempre he sido muy partidaria de que no hay que presionar nada y cuando sea el momento, pues sucederá”, explicó.

De esta manera, Marlene Favela confirma que está enamorada, feliz y con mariposas en el estómago, y aunque el afortunado por ahora seguirá siendo un misterio, lo que sí es evidente es que la actriz está brillando más que nunca y el amor le sienta de maravilla.

Mira aquí la entrevista

Sigue leyendo: