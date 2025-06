Marlene Favela contó que le dio un derrame cerebral y pensó que era alergia

Las personalidades que integran el mundo del entretenimiento de forma constante tienen un estilo de vida muy agitado y, a veces, no tienen tiempo para descansar debido a su ocupada agenda, situación que se le habría presentado a Marlene Favela cuando sufrió un derrame cerebral hace casi 15 años. Lo peor del caso es que creyó que eran síntomas de alergia.

La actriz mencionó que el desafortunado hecho se registró cuando ella estaba de viaje y, aunque descartó que la situación hubiera sido delicada, sí agregó que los expertos en el área de la salud se vieron obligados a operarla tras lo que había ocurrido. A pesar de que ella pensaba que era cualquier otra cosa, notó que en su cuerpo estaba ocurriendo algo extraño y decidió ir a emergencias para que la evaluaran.

“Llegué de mi vuelo a Miami y sentí presión aquí (en la frente), pero como soy alérgica a los aires acondicionados, dije: ‘Ya me dio la alegría a todo lo que da’. Llegué, todavía corrí un rato, una hora, me bajé de la caminadora, me fui a acostar y empecé a sentir que las piernas y las manos me empezaron a hormiguear”, explicó en una entrevista en “Netas divinas”.

“Estaba viajando cuando me dio el derrame; afortunadamente, no me pasó nada. Sí fue grave, si me abrieron, si tuve una cirugía (en la cabeza). Llevaba desde que me acuerdo, trabajé y trabajé, nunca me puse a pensar lo que me estaba perdiendo por querer absorber todo: telenovelas, obras de teatro, lo quería todo. Y cuando llegó eso, dije: ‘¡Órale!'”, agregó durante la conversación.

Los eventos desafortunados para la actriz de 48 años no pararon en ese momento, porque fue en el año 2021 cuando Marlene le dijo a Mara Patricia Castañeda que llegó a estar durante tres semanas en terapia intensiva. Y es que los doctores, durante la evaluación, apreciaron “algo en el cerebro”.

“Esa noche entran por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen: ‘Hay que tenerla en observación cuatro días para ver si el cuerpo la absorbe’. Yo tenía una arteria que estaba haciendo presión con una vena y eso provocó el sangrado”, le comentó a Mara.

