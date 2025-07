Mercado laboral reporta crecimiento explosivo en la generación de empleos en junio

El mercado laboral estadounidense generó buenas noticias en la cifra de generación de empleos durante el mes de junio de 2025, con un resultado considerablemente alto de 147,000 empleos, un dato sorpresivo de acuerdo con expertos, de acuerdo con el contexto económico que experimenta el país en este momento. Además, la tasa de desempleo también descendió inesperadamente.

Sin embargo, los datos positivos en cuestiones de ocupación laboral podrían enmascarar algunas deficiencias macroeconómicas en el funcionamiento del país provocadas por la agresiva política implementada por Donald Trump, específicamente sus aranceles a todos los países y la forma errática en que los implementa y ajusta periódicamente.

La contratación en junio aumentó ligeramente, respecto a los 144,000 empleos generados en mayo y superó los 118,000 empleos previstos para junio. Mientras que la tasa de desempleo descendió del 4.2% en mayo al 4.1%, con una reducción de 222,000 personas en el número de desempleados. Los analistas esperaban al contrario un ligero aumento al 4.3% para el mes pasado.

Además, el reporte del Departamento de Trabajo agregó 16,000 empleos a las nóminas de abril y mayo.

Los datos de empleo de EEUU sorprenden al alza:



Se crearon 147.000 puestos de trabajo en junio, por encima de los 106.000 esperados.

La tasa de desempleo bajó al 4,1%.



Los rendimientos de los bonos se disparan. Las probabilidades de bajada de tipos en julio, se desploman. pic.twitter.com/S45JzRIjsP — Diego Puertas (@misterpuertas) July 3, 2025

Los salarios promedio por hora resultaron más bajos de lo previsto, con un aumento del 0.2% respecto a mayo y del 3.7% interanual. La cifra interanual de inflación se acerca al 3.5%, un número coherente con el objetivo de inflación del 2% establecido por la Reserva Federal como meta para el 2025.

Los empleos en el sector sanitario aumentaron en 39,000 puestos. Los gobiernos estatales añadieron 47,000 trabajadores y los gobiernos locales, otros 33,000.

La mentira detrás de las cifras: un debilitamiento del mercado laboral

“En términos netos, fue un buen informe”, dijo Sarah House, economista senior de Wells Fargo a The Associated Press, “pero cuando se profundiza, fue otro informe de empleo que no es tan bueno como parece a primera vista”.

Entre los ejemplos que confirman esta conclusión, las empresas privadas contrataron solo a 74,000 trabajadores el mes pasado, aproximadamente la mitad de los 137,000 que contrataron en mayo. Esta cifra es la menor cantidad de contrataciones desde octubre del año pasado, cuando se produjeron importantes interrupciones laborales a causa de los huracanes.

Los gobiernos estatales y locales agregaron casi 64,000 puestos de trabajo en el sector educativo el mes pasado, una cifra que estuvo influida por peculiaridades estacionales relacionadas con el final del año escolar.

La aprobación del paquete fiscal de Trump implicará más deuda para EEUU.

En el corto plazo habrá una mayor creación de empleo, lo cual de manera indirecta beneficiará a México vía exportaciones y remesas. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) July 3, 2025

La fuerza laboral de Estados Unidos (las personas que trabajan y las que buscan trabajo) cayó 130,000 personas el mes pasado, que se suma a una caída de 625,000 en mayo.

Además, la política tan agresiva de deportaciones masivas implementadas por el gobierno de Trump e incluso el temor a una deportación puede provocar un hueco de la fuerza laboral conformada por trabajadores extranjeros.

Esta tendencia puede mantener la tasa de desempleo más baja, pero no reflejaría realmente cuál es la situación real de la economía, porque las personas desempleadas toman tiempo en contratarse y pueden aparecer como desempleados mientras tanto.

La complejidad para encontrar trabajo en EE.UU.

Con cifras tan bajas de desempleo, la mayoría de los estadounidenses disfrutan de seguridad laboral. Sin embargo, a medida que la contratación se ha desacelerado en los últimos dos años, tanto los jóvenes como las personas que buscan reincorporarse al mercado laboral tienen problemas para encontrar trabajo, provocando búsquedas de empleo o períodos de desempleo más prolongados.

El Departamento de Trabajo estima que el número de trabajadores desanimados, que creen que no hay empleos disponibles para ellos, aumentó en 256,000 a 637,000 el mes pasado.

La posición de la Fed sobre las tasas de interés

Otro dato derivado de las cifras positivas de empleo es que probablemente la Reserva Federal (Fed) mantendrá su política de esperar con las tasas sin cambios hasta que tenga una mejor idea de cómo los aranceles y otras políticas de Trump afectarán la inflación y el mercado laboral en los próximos meses.

La Reserva Federal elevó su tasa de referencia 11 veces en 2022 y 2023 para combatir una tendencia inflacionaria derivada del final de la pandemia. Al disminuir la presión sobre los precios el año pasado, la Fed revirtió su postura y recortó las tasas en tres ocasiones en 2024, a la espera de más recortes.

Pero el banco central se ha vuelto cauteloso este año y, de acuerdo con Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, “Los resultados de hoy son más que positivos como para reducir las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed tras el caos en los aranceles y las políticas, al menos por ahora”.

De hecho, tras conocer los datos de empleo de este jueves, el rendimiento de los bonos del Tesoro se disparó inmediatamente y los operadores del mercado de futuros estiman que hay una probabilidad menor al 7% de que la Fed vuelva a recortar su principal tasa de interés en su próxima reunión a finales de este mes.

Un día antes, la probabilidad era de casi el 24%, según datos de CME Group.

Preocupaciones en el panorama económico de los próximos meses

En el caso de los empleadores, están teniendo problemas con las políticas de Trump, especialmente su uso agresivo de los aranceles.

Los economistas señalan que estas imposiciones arbitrarias elevan los precios tanto para las empresas como para los consumidores y reducen la eficiencia de la economía al desincentivar la competencia. Además, cuando los otros países colocan aranceles recíprocos, perjudican las actividades de los exportadores estadounidenses.

Además, las decisiones de Trump sobre los aranceles impredecibles, han aumentado la ansiedad de los empleadores: Cuando los anuncia, luego los suspende y termina por implementar otros ajustados, genera una gran incertidumbre que ha provocado que las empresas tomen mayores precauciones al momento de invertir o contratar más personal.

Por ello, House at Wells Fargo estimó que el crecimiento mensual del empleo caiga por debajo de los 100,000 en el segundo semestre del año. “Nos preparamos para un ritmo de crecimiento del empleo mucho menor”, afirmó. “Aún hay mucha incertidumbre política”.

