¿Por qué comprar un auto eléctrico incluso sin incentivos fiscales es una decisión inteligente?

Si tienes programado comprar un auto eléctrico, es mejor que lo hagas antes del 30 de septiembre de este año para aprovechar los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos antes de que se cancelen, luego que este jueves el Congreso aprobó un proyecto de ley de recortes masivos de impuestos y gastos que pone fin a los incentivos fiscales federales para adquirir estos automóviles.

Sin embargo, los expertos afirman que pese a esta eliminación legal, los compradores cuentan con sólidas razones financieras para considerar la compra de estos vehículos, incluso sin contar con dichos incentivos.

Hasta antes de aprobar esta nueva ley, implementada por la administración de Donald Trump, un comprador de vehículos eléctricos nuevos recibía un crédito fiscal federal de $7,500, y los usados un crédito de hasta $4,000.

La intención de estos incentivos era precisamente hacer más asequible la compra de estos vehículos, ya que originalmente su precio era considerablemente más elevado que el de un auto tradicional.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: UN PROYECTO QUE DATA DEL AÑO 1800. 👇👇👇👇👇



Nos han hecho creer que el coche eléctrico es un invento moderno, nada mas lejos de la realidad. De acuerdo con los registros que se tienen de estos coches, el primero apareció en el año de 1800. pic.twitter.com/070LrCgEvf — Javier 🇺🇾 (@javierellob0) February 2, 2024

De acuerdo con datos de Kelley Blue Book, el precio promedio de un auto eléctrico nuevo es aproximadamente $9,000 más alto en EE.UU. que el de un auto nuevo promedio de gasolina y los vehículos eléctricos usados ​​cuestan, en promedio, $2,000 más que los de gasolina comparables.

¿Por qué comprar un auto eléctrico es una decisión inteligente?

Además de estos créditos, muchos estados incorporaron otros incentivos para la compra de autos eléctricos para reducir esta diferencia de precios que hacen prácticamente inaccesible la compra de uno de estos autos a personas de ingresos bajos y medios, aun cuando es una gran alternativa para reducir los costos energéticos del transporte.

Esto porque, aunque el costo inicial de un auto eléctrico es considerablemente más alto, genera importantes ahorros en combustible y mantenimiento a lo largo de su vida útil, por lo que eventualmente se convierten en una inteligente decisión financiera y ambiental en todos los estados.

Por eso, incluso sin los créditos fiscales federales, el propietario de un auto eléctrico seguirá obteniendo beneficios.

De acuerdo con Ingrid Malmgren, directora sénior de políticas de la organización Plug In America para The Associated Press: “Rápidamente terminarás pagando menos que por un auto de gasolina porque cuesta mucho menos cargar combustible y no necesita casi nada de mantenimiento”.

Malmgren explicó que el mantenimiento de los autos eléctricos es más económico porque los vehículos suelen tener menos piezas móviles que mantener y requieren revisiones menos frecuentes.

Un estudio publicado en 2020 por la revista académica Joule reveló que, en EE.UU., un vehículo eléctrico promedio cargado en estaciones típicas públicas o privadas ahorra unos $7,700 en costos de combustible durante una vida útil de 15 años. Aunque el ahorro varía según el estado por los precios de combustible.

China lidera el mercado de autos eléctricos pese a tensiones con EE. UU.



Las ventas de vehículos eléctricos siguen en auge, mientras fabricantes chinos como BYD y Xiaomi superan a Tesla.

Aunque EE. UU. impone aranceles, el impacto parece ser limitado, de momento./ mgp pic.twitter.com/1vNvP18LBo — DW Español (@dw_espanol) April 26, 2025

El estudio agrega que si cargas tu vehículo durante las horas valle (cuando hay una demanda menor de energía) el ahorro podría ser de hasta $14,000 en 15 años en Washington, donde la electricidad es relativamente asequible.

Una decisión amistosa para el planeta

Si bien, las críticas a la movilidad eléctrica reiteran que fabricar un vehículo eléctrico suele contaminar más que uno tradicional de gasolina. Sin embargo, en el largo plazo, conducir un vehículo eléctrico sigue contaminando menos que un coche de gasolina.

En un comparativo, cuando ambos autos recorren unas 15 000 millas, poco más de lo que el estadounidense promedio recorre al año, la contaminación total generada por la fabricación y el uso de cada tipo de automóvil se ha equilibrado, según Peter Slowik, responsable de Vehículos de Pasajeros en EE.UU. del Consejo Internacional para el Transporte Limpio.

Después de ese punto, cada kilómetro recorrido amplía la brecha contaminante entre el automóvil eléctrico, más limpio, que el de gasolina. Al final de su vida útil, las emisiones de un vehículo eléctrico promedio son aproximadamente la mitad de las de un auto de gasolina promedio, estima el Departamento de Energía de EE.UU.

“A menos que compres un auto nuevo cada año, el vehículo eléctrico es la opción más limpia, afirmó Slowik. “Son una obviedad. Los vehículos eléctricos ya son inherentemente mucho más eficientes“.

Otro análisis realizado por Yale Climate Connections en 2023 confirmó que los autos eléctricos generan menos dióxido de carbono, incluso en zonas donde la electricidad con la que se alimentan es producida con carbón.

Por ejemplo, un auto eléctrico que circula en West Virginia, uno de los estados con mayor dependencia del carbón, todavía contamina un 31% menos que un coche equivalente de gasolina, según el análisis.

Esto se debe a que la tecnología de los coches eléctricos convierte mejor la energía en movimiento. Por ejemplo, dos de los autos eléctricos más populares en EE.UU., el Tesla Model Y y el Tesla Model 3, pueden recorrer más de 100 millas con la energía equivalente a la de un galón de gasolina.

“Si lo comparas con un vehículo de gasolina de 25 mpg, ya es cuatro o cinco veces más eficiente”, dijo Slowik.

Sigue leyendo:

– Cómo proteger a tu auto contra robos este verano

– ¿El aire acondicionado del auto gasta gasolina? Esto debes saber antes de encenderlo

– La lista de carreteras más peligrosas en Estados Unidos para conducir en Navidad