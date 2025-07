Daniel Elbittar enfrenta la adversidad tras perder su nacionalidad, pero celebra éxitos personales y profesionales

Daniel Elbittar atraviesa por un momento personal complicado, pero no pierde su fortaleza ni su pasión por Venezuela, y es que recientemente, el actor venezolano reveló que le fue “arrebatada” su nacionalidad, un hecho doloroso que no ha sido fácil de procesar, pero dijo que eso que no detendrá su lucha ni su amor por su tierra natal; además, de que celebra sus éxitos profesionales y personales.

En un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, Elbittar expresó.

“Hoy me arrebatan mi nacionalidad, mi identidad legal como venezolano, pero jamás podrán quitarme la voz ni el amor por mi tierra. No se necesita un pasaporte para denunciar la injusticia, se necesita dignidad. Y eso, gracias a mis padres y a mi conciencia, me sobra”, afirmó el actor de 46 años.

Este acto represivo, relacionado con sus denuncias públicas sobre la situación en Venezuela, no ha logrado callar al actor, quien reafirma su compromiso de seguir alzando la voz por su pueblo. A pesar de la adversidad, Elbittar mantiene su energía enfocada en el futuro y en proyectos que lo llenan de ilusión.

Adelante con sus proyectos

Uno de esos proyectos es el que acaba de anunciar con gran entusiasmo: ¡la apertura de su tercera sucursal de Dentology!, y es que después del éxito de las dos primeras ubicaciones en Ciudad de México y Cancún, Elbittar mostró a sus seguidores el avance de las obras de su nuevo espacio en Santa Fe.

“¡Estamos abriendo la tercera sucursal de Dentology! Estamos en obra, está todo gris todavía, pero miren, aquí va a ser, en este maravilloso local”, comentó mientras mostraba las imágenes de la futura clínica.

El actor, quien también es empresario, ve en este nuevo emprendimiento una razón para mantenerse positivo. Además, el respaldo y cariño de su comunidad y colegas del medio artístico le han dado fuerzas para continuar con sus metas, tanto profesionales como personales.

A pesar de los golpes, Elbittar sigue adelante, mostrando que la lucha por sus ideales y su tierra no cesa. Con su mensaje, reafirma su amor por Venezuela y su firme deseo de que algún día pueda ver a su país libre de opresión.

Sigue leyendo: