Luis Díaz desata críticas por no asistir al funeral de Diogo Jota y aparecer en evento con influencers

Al funeral de Diogo Jota y su hermano asistieron varios compañeros de la selección portuguesa y el Liverpool. Sin embargo, el colombiano Luis Díaz no asistió y el cambio apareció en un stream durante un evento con influencers y creadores de contenido de Colombia.

La acción de Díaz desató una verdadera tormenta mediática y un alud de duras críticas en su contra. Jota y su hermano André Silva tuvieron el último adiós en su natal Gondomar, a las afueras de Oporto.

Las críticas le llovieron a Díaz luego del velatorio de Jota. Específicamente porque el delantero colombiano hizo una aparición pública en Colombia en un evento donde se promocionaba un torneo de fútbol amateur con influencers de su país. En varios videos, se ve al delantero bailando y riendo con los creadores de contenido.

Los reproches contra Díaz se centraron en una comparación con Jota. Cuando el padre del colombiano fue secuestrado por fuerzas subversivas de su país, el portugués mostró una camiseta con su dorsal a la espalda durante una celebración en Anfield.

Luis Díaz sobre la muerte de Diogo Jota

Tras la muerte de Diogo Jota, Luis Díaz emitió un corto comunicado con un emotivo mensaje de despedida a su compañero del Liverpool.

“No tengo palabra. Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André“, escribió Díaz en Instagram.

Muerte de Diogo Jota y su hermano

Diogo Jota perdió la vida junto a su hermano André Silva el pasado jueves. Ambos iban a bordo de un Lamborghini desde Portugal hasta España. El objetivo era tomar un barco hasta el sur de Inglaterra y desde ahí manejar hasta Liverpool para que Jota se reincorporara los entrenamientos de pretemporada con los ‘Reds’.

Sin embargo, al parecer un desperfecto mecánico ocasionó que una de las llantas de vehículos se dañara. Jota perdió el control del auto y terminó estrellándose. El deportivo quedó destrozado y en llamas. Los hermanos fueron enterrados en su natal Portugal, el pasado sábado.



