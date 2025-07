Columna de la Dra. Nancy Alvarez: Si su hijo se ensaña con todos los animalitos, llévelo al terapeuta

Recientemente me preguntaron: “Doctora, ¿debo preocuparme si mi hijo se ensaña con todos los animalitos que encuentra a su paso? ¿Eso significa que será un adulto violento?”. Y mi respuesta fue rotunda: “Definitivamente, eso es violencia. No es normal que un niño sea agresivo con los animales”.

Por lo general, los niños juegan con los animales no peligrosos y se llevan bien. A algunos no les gusta acercarse, porque tienen miedo, pero a la mayoría les encantan los animales. Sin embargo, si en esa relación responden con agresividad, eso habla de que tienen un problema.

La agresividad es grave. Puede ser además un tema de personalidad, por lo que hay que llevarlo urgentemente a un buen terapeuta infantil. Esa actitud no es normal.

Si los padres o cualquier persona ven a un niño abusar de un animal o golpearlo, inmediatamente deben pararlo, buscarle ayuda y evaluar su conducta. Por ejemplo, mi sugerencia es que los padres traten de comprobar si hace ese tipo de cosas con otros niños o personas, en general, empezando por casa.

Es importante conocer si el niño está viviendo en un ambiente donde ve a diario cómo la gente se golpea o se maltrata. Porque, reitero, no es normal que esto pase. Si sucede, obedece a algún factor que lo está provocando… y hay que pararlo inmediatamente.

Primero, no se puede permitir que los niños abusen de los animales. Si no hacemos nada, si no mostramos desaprobación ante ese hecho violento, le estamos dando permiso para ser agresivos y maltratar a otras personas y seres vivos.

Es una conducta que debe ser analizada profundamente. Ese niño, de alguna manera, está teniendo serios problemas con su autocontrol. O sea, hay que tomarlo en cuenta y ponerlo inmediatamente bajo terapia. Esto incluye evaluar si esa conducta también se refleja en otros sitios y de otra manera.

O sea que, por favor, si esto ocurre hoy en su entorno, no demore en llevar a su hijo a un buen terapeuta de niños.

http://www.DraNancy.com