Columna de María Marín: No es él… es lo que arrastra

Recientemente en una conferencia le hice al público una pregunta que provocó opiniones muy dividas: ¿Crees que la gente puede cambiar? Uno de los participantes que más me hizo reír con su comentario fue el de un caballero que dijo: “María, la gente no cambia; lo más que haría sería dejar de ponerle azúcar al café y ponerle stevia”. Aunque su respuesta me causó gracia, también reflejaba una gran verdad. Y es que uno de los retos más grandes que enfrentamos es querer cambiar a alguien, especialmente si se trata de nuestra pareja.

Si la gente puede cambiar o no, siempre será un tema muy debatible. Lo que sí puedo asegurar es que hay una cosa que jamás podrás cambiarle a tu pareja y es la relación que tenga con su familia. Tal vez tu amorcito se lleva de una manera muy extraña con sus seres queridos. Un día conviven a las mil maravillas y la próxima semana no se pueden ver ni en pintura. Y tú no puedes entender la dinámica que existen entre ellos.

Las relaciones entre familiares son siempre las más intensas y complicadas, en gran parte debido a que se forman cuando somos tan sólo niños y no podemos escoger lo que nos gusta o nos disgusta de quienes nos rodean. La relación de alguien con sus padres o hermanos es compleja porque involucra la historia, las experiencias, la comunicación, lazos biológicos e influencia psicológica y muchas cosas más que los unen y forman su dinámica familiar la cual es única y especial, sea buena o mala.

Te aconsejo que no trates de entender la relación que tiene tu pareja con su familia y mucho menos trates de cambiarla, porque estarás perdiendo tu tiempo. Además, seamos honestos, la relación que tienes tú con los tuyos tal vez sea igual de extraña.

