Matías Almeyda: “Vengo a intentar que el Sevilla vuelva a ser lo que está acostumbrado”

El director técnico argentino, Matías Almeyda, aseguró que hará todo lo que esté en sus capacidades para poder llevar al Sevilla nuevamente a ser uno de los equipos más importantes de toda España para poder luchar nuevamente por la obtención de títulos locales e internacionales; algo que no se ha registrado en las últimas temporadas ante sus negativos desempeños dentro de LaLiga.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante su presentación como nuevo mandamás del club español para la próxima temporada; esto ocurrió en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, junto al presidente, José María del Nido Carrasco, y al nuevo director deportivo de la entidad, Antonio Cordón.

En sus palabras se mostró bastante emocionado por esta oportunidad que le está brindando el Sevilla y aseguró que lo convencieron de aceptar el cargo por el compromiso que tiene su directiva y especialmente por haberlo elegido tras una intensa búsqueda entre algunos de los más reconocidos entrenadores del viejo continente.

“Este es un nuevo reto en mi vida personal y trataré de aportar mi granito de arena para que este club vuelva a lo que ha estado acostumbrado últimamente. El fútbol se juega con 11 jugadores y no pienso en nada individual, sino colectivo. El fútbol ha ido evolucionando en muchos aspectos, así que creo que en el crecimiento de cada club, y lo vi aquí en persona, he encontrado un Sevilla de primer nivel; hacía 29 años que no estaba aquí. Hay que valorar a la gente que trabaja, así se construye, y entre todos ganamos o nos va mal. Soy optimista”, expresó.

“Los equipos pasan por momentos especiales, sobre todo cuando se acostumbran a ganar. Lo viví en River Plate. Hay momentos en que el rendimiento baja por diferentes motivos, como ocurrió aquí. A partir de ahora empiezo a contar. Todo equipo que supo ganar, vuelve a ganar una vez superados los obstáculos. Eso es lo que todos queremos hacer y se lo transmitiremos a los jugadores”, agregó Almeyda.

El argentino aseguró que no le tiene miedo a ningún equipo dentro de LaLiga y que el único reto para él será competir contra el mismo club para poder desarrollar las habilidades de cada uno de los jugadores de la plantilla y así alcanzar rápidamente los resultados esperados por la directiva.

“No le tengo miedo a nada. Es un lindo reto y convenceremos con el juego, nunca con las palabras. Hablaré con hechos, como lo he hecho en todos los lugares donde he estado. Parece complicado, pero como soy nuevo y tengo un soplo de aire fresco, creo que esto saldrá bien. Soy optimista. Creo en lo que vamos a hacer juntos. Seguramente veremos algo con lo que la afición se identificará. Intentaremos ganar dándolo todo. Somos muy exigentes, tenemos mucha hambre”, dijo.

“No vamos a fichar jugadores por fichar. Sabemos lo que vamos a buscar. Todas las ligas son iguales. Tenemos que ser conscientes de la situación actual del club y buscaremos la mejor manera. No pongo excusas ni me preocupa. Estoy contento donde estoy y voy a luchar para que este sea un gran paso en mi vida y, sobre todo, en la de todos los que apoyan al club”, concluyó.

