Cómo consultar el estado de tu reembolso del IRS y el monto del último cheque de estímulo

Millones de contribuyentes en Estados Unidos aún se preguntan cómo rastrear sus reembolsos de impuestos y el estatus de los cheques de estímulo emitidos en los últimos años.

Aquí te explicamos cómo hacerlo y qué debes saber sobre los pagos.

Cuáles fueron los montos de los cheques de estímulo anteriores

Durante la pandemia, el gobierno federal entregó tres rondas de cheques de estímulo:

-El primer cheque fue de hasta $1,200 por persona y $2,400 por pareja casada, con $500 adicionales por cada hijo menor de 17 años.

-El segundo cheque entregó hasta $600 por persona, $1,200 por pareja y $600 por hijo.

-El tercer cheque fue de hasta $1,400 por persona y otro tanto por cada dependiente, sin importar la edad.

Sin embargo, las fechas para solicitar estos pagos ya expiraron.

El último plazo para pedir el tercer cheque, mediante el Crédito de Reembolso de Recuperación 2021, fue el 15 de abril de 2025.

Si no presentaste tu declaración de impuestos antes de esa fecha, ya no hay forma de reclamar ese dinero y los fondos no reclamados pasan al Tesoro de EE.UU.

¿Habrá un cuarto cheque de estímulo?

Aunque en redes sociales se ha hablado sobre un supuesto cuarto cheque de $2,000, no hay ninguna aprobación oficial del Congreso ni confirmación por parte del IRS.

Además, el expresidente Donald Trump mencionó en febrero la posibilidad de otorgar cheques de $5,000 en forma de un ‘dividendo DOGE’, financiado con ahorros del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Sin embargo, desde entonces no ha presentado detalles concretos sobre esta idea.

Cómo rastrear tu reembolso de impuestos

Si presentaste tu declaración electrónicamente e ingresaste tu cuenta bancaria, el reembolso suele llegar en un máximo de 21 días. Si pediste un cheque en papel, puede tardar entre 6 y 8 semanas.

Para verificar el estado de tu reembolso federal, puedes usar la herramienta oficial del IRS llamada “Dónde está mi reembolso”. Solo necesitas ingresar:

-Tu número de Seguro Social

-Tu estado civil en la declaración

-El monto exacto del reembolso

La herramienta actualiza la información una vez al día, por la noche. También puedes llamar al 800-829-1954.

Cuando el IRS aprueba tu reembolso, el depósito puede tardar solo unos días en reflejarse en tu cuenta.

