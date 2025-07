Walmart vende ventilador portátil con descuento: de $50 a solo $22

Los ventiladores recargables son un testimonio de la evolución de la tecnología e ideales ahora que comienza la temporada de verano. Están diseñados para solucionar problemas como cortes de energía y continuar disfrutando de un ambiente agradable.

Al funcionar con energía almacenada, los ventiladores recargables garantizan que los compradores tengan una fuente continua de enfriamiento, independientemente de la disponibilidad de electricidad.

Estos aparatos son una solución perfecta para los días calurosos del verano, principalmente si no se cuenta con un aire acondicionado. Son fáciles de manejar y se pueden colocar en cualquier espacio para mantener una temperatura agradable.

Es por ello que en esta oportunidad Walmart tiene en venta un ventilador portátil a un increíble precio que vale la pena aprovechar. Este producto disponible en la cadena minorista ofrece comodidad junto a una temperatura óptima durante la temporada de calor.

Precio y características

El ventilador portátil Gazeled a pilas disponible en Walmart, tiene un 55% de descuento, es decir que los compradores lo pueden adquirir por solo $22, cuando su precio original de venta es de $55, lo que le otorga un atractivo interesante a la hora de adquirir un producto para refrescar el ambiente del hogar u oficina.

Ventilador portátil disponible en Walmart. Foto, captura pantalla de Walmart,

El ventilador tiene unas medidas de 7,6 cm de ancho y 25,8 cm de alto. Además, el flujo de aire se ajusta con una rotación de 180 grados y posee un asa en la parte superior que permite transportarlo sin complicaciones de un lugar a otro.

“Este pequeño pero potente ventilador de escritorio es muy silencioso debido a nuestro motor de nuevo diseño que reduce el ruido a 50dB. Es perfecto para dormir y trabajar cuando se necesita un ambiente silencioso. Este ventilador portátil tiene una función de temporizador único que se puede configurar en 1, 3 o 5 horas. No hay necesidad de despertarse para apagar este silencioso ventilador”, reza parte de la descripción de Walmart.

El ventilador es de batería de 5 pulgadas y funciona con 4 baterías de celda, haciéndolo ideal para acampar, viajar o disfrutar de una temperatura agradable en medio de cortes de energías que suelen llegar por diferentes motivos.

Los compradores le dan a este ventilador portátil más de 4 estrellas en las reseñas del producto en la página de Walmart, destacando el uso de batería, sus 3 ajustes de velocidades y un funcionamiento óptimo.

“Como que funciona con batería y tiene tres ajustes de velocidad sopla aire fuerte No quiero luchar si la energía se apaga de nuevo me amontono en baterías “D”. Mi hijo lo usó para limpiar la nevera y los congeladores cuando no teníamos energía y es por eso que fue capaz de limpiar todo antes de oler. Le dije a mis familiares y sé que unidad compró dos unidades”, comentó un comprador.