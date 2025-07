Elizabeth Gutiérrez recibe el apoyo de su hija tras su regreso a la TV

Elizabeth Gutiérrez, fruto del amor que alguna vez existió con William Levy, tuvo dos hijos, Kailey y Christopher. Esta vez, la actriz ofreció una exclusiva a “Mamás Latinas” para hablar sobre la reacción que ellos tuvieron al verla de nuevo en televisión después de haber permanecido ausente durante tantos años, y que además lo hizo con “Velvet: El nuevo imperio” a través de las cámaras de Telemundo.

Kailey se mostró muy feliz de haber visto a su madre en este proyecto del canal de televisión, que se ha convertido en todo un éxito desde el momento de su estreno. Además, Elizabeth contó que su hija estuvo a su lado viendo su regreso a la pantalla chica. Sin embargo, desconoce si Christopher la vería, debido a que es muy disciplinado con el béisbol y no le gustan las telenovelas.

“Kailita me dijo: ‘Mami, I’m so proud of you, estoy tan orgullosa de ti, you did it amazing, mami. Sentada al lado mío viendo el primer capítulo, la veía que solo me veía y veía la pantalla, me veía, veía la pantalla y me tiraba besitos, entonces esa era su manera de decir: ‘Te amo, Mami, te amo, como que estoy orgullosa de ti'”, expresó a “Mamás Latinas”.

La expareja sentimental de William Levy detalló que está en uno de los mejores momentos de su vida y consideró que ahorita era ideal para dar ese salto que tanto temía, pero que también necesitaba para continuar escribiendo su camino profesionalmente. Además, explicó que la razón por la cual tomó la decisión de volver con Telemundo es porque se siente muy a gusto en la empresa.

“No puedo negar lo que me encanta ser actriz, lo que me encanta interpretar, lo que me encanta estar en una buena producción. En Telemundo me siento en casa. Ellos fueron los que me dieron la primera oportunidad de lanzarme con El rostro de Analia, que fue súper exitoso. No dudé en decir que sí porque quería ser parte de este proyecto y regresar a Telemundo y con Sara. El personaje de Sara es fantástico”, dijo en la exclusiva.

Gutiérrez reveló que su interpretación como Sara es encantadora y se ha sentido a gusto con lo que le ha tocado. Además, contó cómo fue seleccionada por el equipo de producción: “De repente me llamaron para hacer el casting y no lo dudé. Vine al casting muy nerviosa, pero me metí en el personaje y al día siguiente nos llamaron diciendo que en una semana empezábamos a grabar; y cuando es para ti, ni aunque te quites”.

