Eddy Reynoso se quita culpa por los casos de dopaje

El reconocido entrenador de boxeo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Eddy Reynoso, decidió defenderse una vez más de las fuertes críticas que ha recibido las últimas semanas por los diversos casos de dopaje que han registrado peleadores que están bajo sus órdenes; ejemplos de estos han sido el mexicano Jaime Munguía y ahora recientemente Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez.

El pugilista mexicano resultó positivo en un control antidopaje al que fue sometido justo después de derrotar a Galal Yafai y el propio Reynoso ha sido el encargado de apoyar su carrera; a pesar de esto destacó que a pesar de ser entrenador y mánager, él no tiene nada que ver con la carrera de sus peleadores y ellos mismos son quienes controlan lo que comen y el proceso para realizar sus entrenamientos antes de cada combate.

“Considero injusto que por salir en una foto apoyando al muchacho, se me quiera responsabilizar de situaciones ajenas a mi trabajo”, escribió Reynoso a través de un comunicado que compartió por medio de sus redes sociales.

“En mi posición como entrenador o mánager, no tengo nada que ver con los planes de nutrición de mis peleadores. No cocino para los peleadores, no compro su comida, no les doy suplementos, no recomiendo suplementos y desde luego, no les doy sustancias prohibidas”, agregó.

El caso de Chihuas se suma ahora a los acontecimientos ocurridos a lo largo de los años con Jaime Munguía, Óscar Valdez, Julio César “Rey” Martínez y Saúl “Canelo” Álvarez; figuras que estuvieron bajo las órdenes de Reynoso y terminaron viendo afectadas sus carreras por estos acontecimientos en cierto punto.

José Reynoso junto a Saúl “Canelo” Álvarez. Crédito: AFP / Getty Images

“Apoyo las pruebas de drogas y el boxeo limpio. Y espero que todas las personas con las que trabajo compartan los mismos valores”, resaltó.

Para finalizar, Eddy Reynoso aseguró que apenas y conoció a Chihuas Rodríguez y que no sabe bien lo que ha realizado para poder llegar a este enfrentamiento; aunque sí destacó que lo respaldó en su carrera como ha hecho con otras figuras del pugilismo mundial.

“Ante los recientes comentarios y especulaciones sobre mi relación con el boxeador Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez, es pertinente dejar en claro lo siguiente: primero y antes que nada no soy entrenador ni mánager de Francisco, a quien tuve el gusto de conocer en persona apenas el día de ayer. El apoyo que se le dio fue para que, a través de la promoción y patrocinio de la marca No Boxing No Life, se le gestionarán tres peleas con la empresa Clase y Talento para tratar de apoyarlo en la consecución de un campeonato”, manifestó.

“He dedicado casi toda mi vida al boxeo porque es mi pasión y razón de ser, todo lo logrado ha sido en base a sacrificios, disciplina y dedicación. De la forma que apoyamos a Francisco hemos apoyado a muchos peleadores y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos lo permita. Con respecto del positivo que resultó en su reciente pelea, será Francisco el que tenga que hacer las aclaraciones pertinentes al caso, no tuve participación de ninguna clase en esa pelea ni estuve presente en ella, por lo tanto no daré declaraciones al respecto. Para Francisco, todo nuestro apoyo y que pueda comprobar lo que a sus intereses convenga”, concluyó.

