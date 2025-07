Enzo Fernández se queja del calor en el Mundial de Clubes: “Jugar con esa temperatura es muy peligroso”

En la antesala de la esperada final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG, Enzo Fernández, capitán del conjunto londinense, encendió las alarmas con un fuerte llamado a la FIFA por las condiciones climáticas en las que se disputa el torneo.

Desde el Estadio MetLife, donde este domingo se enfrentarán ambos gigantes del fútbol mundial, el mediocampista argentino expresó su preocupación por las altas temperaturas que afectan el desarrollo del juego.

“El calor es increíble. La verdad no sé. El otro día me mareé un poco, me tuve que tirar al piso porque estaba mareado”, relató Enzo.

“Jugar así, con esta temperatura, es muy peligroso. También por el espectáculo, para la gente que viene a disfrutar al estadio, para la gente que lo ve en la casa, la velocidad de juego no es la misma. Se hace más lento todo”, añadió visiblemente preocupado.

Reclamos por el calor

Las palabras del volante llegan tras el entrenamiento de reconocimiento del césped que realizó Chelsea junto a su cuerpo técnico. La final, que se jugará este domingo, donde coincidirá con una temperatura estimada entre los 25 y 29 grados, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos para esa jornada en New Jersey.

El reclamo no quedó solo en el presente torneo. Fernández aprovechó el momento para enviar un mensaje a futuro, considerando que la próxima Copa del Mundo 2026 también tendrá como sede a Estados Unidos. “Esperemos que para el próximo año cambien el horario por lo menos. Más que nada para que el fútbol siga siendo lindo y atractivo”, pidió el campeón del mundo con Argentina.

Chelsea llega a esta final tras imponerse a Palmeiras en los cuartos de final del certamen, en un encuentro disputado el pasado 4 de julio en Filadelfia, donde las condiciones climáticas ya habían generado dificultades para los jugadores. En aquel partido, Enzo Fernández fue una de las figuras clave del equipo inglés.

Este domingo, el mundo del fútbol pondrá los ojos en el MetLife Stadium, en un duelo que promete espectáculo, pero que también deja al descubierto un debate que la FIFA deberá considerar: el impacto del clima en el rendimiento, la salud de los futbolistas y la calidad del juego.

Moisés Caicedo recuperado para la final

Enzo Fernández informó que su compañero Moisés Caicedo, una pieza fundamental para los “blues” en la medular, entrena hoy con normalidad después de torcerse el tobillo en las ‘semis’ contra Fluminense y que todo apunta a que el ecuatoriano no tendrá problemas para jugar la final.

Consultado sobre llamados de compañeros de la Selección y el regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors, el exRiver aseguró que algunos mensajes recibió en la previa a la gran final y que cruzó textos con Paredes: “Sí, vi lo de Lea. Le mandé mensajes, lo felicité. Que disfruté mucho. Sueño con una vuelta a River en algún momento. No ahora, pero sí más adelante”.

Y para cerrar agregó que “Me pone muy contento por el fútbol argentino, que vuelvan campeones del mundo jerarquiza el fútbol argentino”.

