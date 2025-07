Kremlin afirma que EE.UU. nunca llegó a suspender suministros de armas a Ucrania

El Kremlin destacó este lunes que Estados Unidos, en realidad, nunca llegó a suspender los suministros de armamento al ejército ucraniano, tras el anuncio del presidente, Donald Trump, de que enviará nuevos misiles Patriot para Kiev.

“Pero el hecho es que los suministros a Ucrania de armas, de munición, de equipos militares de EE.UU., continuaban y continúan”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Resaltó también que sean los miembros europeos de la OTAN los que vayan a pagar parte del armamento de fabricación estadounidense.

Moscú mantiene que Washington nunca llegó a suspender realmente los envíos de armas, aunque es algo que sí ha sido confirmado por Kiev y sus aliados.

Trump anunció el domingo que enviará sistemas de misiles interceptores Patriot a Ucrania, pero afirmó que la Unión Europea (UE) “pagará por ello”, lo que concretará este lunes cuando reciba al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea está pagando por ello. Nosotros no estamos pagando por nada, pero vamos a enviarlos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots”, declaró Trump a los medios tras asistir al final del Mundial de Clubes de la FIFA.

A su vez, Peskov consideró “muy importante” que el representante de Trump, Keith Kellogg, que llegó hoy a Kiev, “prosiga sus esfuerzos de mediación”.

Con todo, aseguró que aún no hay acuerdo para la celebración de una tercera ronda de negociaciones directas entre rusos y ucranianos en Estambul.

“Es evidente que Kiev no tiene prisa. Seguimos esperando una propuesta. La parte rusa está dispuesta a continuar (el diálogo) con la celebración de una tercera ronda“, dijo.

