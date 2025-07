Checo Pérez quiere regresar a la Fórmula 1 para seguir haciendo historia

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se mostró enfocado en poder regresar a la Fórmula 1 a pesar de haber sido desvinculado de la escudería de Red Bull para la presente temporada de la categoría reina del automovilismo; esto al afirmar que estar detrás del volante es una de las cosas que más felicidad le genera y por ese motivo sigue trabajando para poder firmar nuevamente con algún equipo para el 2026.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Milenio, el piloto azteca recordó la época en la que dejó su país natal a los 15 años para poder viajar a Alemania y poder convertirse en una estrella dentro de los monoplazas; objetivo que cumplió al convertirse en subcampeón mundial en el año 2023 con los austriacos, justo por detrás de su compañero Max Verstappen.

“Me gustaría regresar si encuentro el proyecto que mi carrera se merezca, donde pueda dar mi 100 por ciento. Si no es así, lo que he logrado ha sido increíble. Hay opciones. Conforme avance la temporada se sabrá más”, expresó el piloto mexicano desde sus oficinas en la ciudad de Guadalajara.

El Checo Pérez se mostró bastante contento por todo lo que vivió dentro de la Fórmula 1 a lo largo de su carrera y destacó que ha logrado grandes cosas en algunas de las pistas más importantes del mundo, por lo que aseguró que su carrera no ha finalizado a pesar de estar sin equipo actualmente.

“Estoy muy agradecido y consciente de lo que logré. Hoy tiene mucho más valor lo que hice en mi carrera. En los últimos cuatro años con Red Bull lo logrado me llena de orgullo. Ese valor no solo fue dentro de la pista, siempre lo dije, estar en Red Bull en las condiciones que estaba no solo era manejar el carro, implicaba mucho, la parte mental y de carácter que pude forjar al irme a tan temprana edad a Europa”, dijo.

Checo Pérez regresaría a la F1 en 2026. Crédito: Altaf Qadri | AP

Recuerdo de su juventud

Para finalizar, el azteca recordó cómo inició su carrera a los seis años y los miedos que enfrentó desde muy pequeño para poder dar el salto a Europa y así tener la oportunidad de las grandes habilidades que tenía con el volante.

“Pensaba que no iba a tener las oportunidades para salir de México o llegar a Europa, pero fue un trabajo en familia. Mi papá luchó muchísimo, mi hermana, mi hermano y mi mamá. Todos luchamos y al final, así debe ser porque llegar a la Fórmula 1 es muy difícil, pero llegar siendo mexicano es ‘casi’ imposible. Tiene que ser un proyecto familiar”, resaltó.

“Hoy ya vemos a muchos pilotos soñando, intentando y hay más apoyo que antes. Eso es algo increíble para mí, dejar este legado a las nuevas generaciones que sueñan no solo con llegar a la Fórmula 1, sino con ser mejor de lo que fue Checo Pérez. ¿Eso qué significa? Que pronto podamos tener un campeón del mundo en la Fórmula 1”, concluyó.

