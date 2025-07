Estilista de Pedro Pascal renunció semanas después de recibir amenazas de muerte

El actor chileno Pedro Pascal se ha convertido en una de las figuras de Hollywood más importantes del momento. Además de sus exitosos papeles en producciones como ‘The Last Of Us’, el chileno es también un referente de la moda por su particular estilo masculino. Sin embargo, la estilista responsable de los looks del actor decidió renunciar semanas después de que recibió amenazas de muerte.

La estilista Julie Ragolia trabajó con Pedro Pascal desde 2023 y estuvo detrás de varios de los looks más virales del actor. Sin embargo, decidió renunciar a su trabajo como estilista de Pascal después del Festival de Cannes.

“Soy una narradora de historias, así que conté una historia sobre cómo los hombres de cierta edad aún pueden ser vistos como sexys. Después de Cannes era un buen momento para separarnos”, escribió Ragolia en un correo enviado a GQ el pasado 11 de julio aunque no especificó el motivo detrás de su decisión y si se debió a las amenazas de muerte que recibió.

Esta renuncia ocurre semanas después de que Ragolia recibió una amenaza de muerte por uno de los looks de Pedro Pascal que lo han caracterizado por su singularidad desde su ascenso a la fama. El actor chileno asistió a un evento de Star Wars en Japón usando shorts de Acne Studios y botas hasta la rodilla.

Aunque muchos aplaudieron el estilo particular y divertido de los looks de Pedro Pascal, a otros no pareció agradarles e incluso tomaron algunas medidas extremas. Según dijo la estilista en abril de este año, un usuario de X la amenazó de muerte porque no le gustó el look que Pedro Pascal lució en el evento de Star Wars.

“Uno de ustedes pidió mi muerte porque no le gustó el atuendo de Pedro. Ni siquiera voy a comentar sobre los gustos individuales o las preferencias personales. Solo voy a dejar que se queden con su obsesión”, escribió la estilista.

Asimismo la profesional aseguró que no obliga a Pascal a usar ningún look y que él forma parte activa de la elección de su atuendo. “Pedro es un adulto con sus propias opiniones sobre lo que le gusta y lo que le hace sentir bien. Los estilistas no somos dictadores. Somos colaboradores”.

Es importante aclarar que Ragolia no especificó si las amenazas de muerte que recibió hace semanas ocasionaron su renuncia.

Pedro Pascal se encuentra en un buen momento de su carrera luego de que recibió una candidatura en la categoría de Mejor actor de una serie de drama por su trabajo en “The Last of Us”.

