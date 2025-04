HBO confirma la tercera temporada de “The Last of Us”

A solo unos días del estreno mundial de la segunda temporada de la exitosa serie “The Last Of Us“, los fanáticos y seguidores de la producción han recibido un regalo por adelantado: se ha confirmado la tercera temporada de la historia basada en el videojuego de Naughty Dog.

De acuerdo con lo revelado por la vicepresidenta ejecutiva de programación de la cadena HBO, Francesca Orsi, la exitosa producción contará con una tercera entrega luego del enorme éxito conseguido con la primera temporada y las grandes expectativas generadas con la próxima llegada de la segunda parte de esta historia postapocalíptica.

No se puede dejar de insistir en el orgullo que HBO siente por el extraordinario logro que consideramos que representa la segunda temporada de THE LAST OF US … Estamos encantados de llevar la fuerza narrativa de Craig y Neil a lo que sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”. Francesca Orsi – Vicepresidenta ejecutiva de programación de la cadena HBO

Mazin y Druckmann, comprometidos con la historia

Craig Mazin, cocreador y guionista de la serie, también compartió su emoción por la renovación a través de sus redes sociales, destacando el nivel alcanzado en esta segunda entrega y agradeciendo al equipo técnico y artístico por el trabajo logrado.

Abordamos la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. El resultado final ha superado incluso nuestras metas más ambiciosas… ¡Estamos deseando continuar la historia de THE LAST OF US con la tercera temporada!". Craig Mazin – Cocreador y guionista de la serie

Por su parte, Neil Druckmann, cocreador de la serie y creador original del videojuego, expresó de igual manera su emoción por lo logrado hasta ahora y la posibilidad de continuar explorando este universo.

Ver a The Last of Us cobrar vida con tanta belleza y fidelidad ha sido un momento culminante en mi carrera… En nombre de todo el equipo de Naughty Dog, nuestro elenco y equipo, muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad”. Neil Druckmann – Cocreador de la serie y creador original del videojuego

¿Será la última temporada?

Una de las grandes dudas entre los seguidores es si la tercera temporada será también la última. Según comentaron tanto Mazin como Druckmann, la historia aún tiene mucho por explorar. De hecho, Mazin declaró en una reciente entrevista con Entertainment Weekly: “Creo que es bastante probable que nuestra historia se extienda más allá de la tercera temporada”.

Sin embargo, también aclaró que el equipo creativo no tiene intenciones de ir más allá del material original del videojuego: “No voy a ir más allá del juego”, dijo en una conversación con The Hollywood Reporter.

La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ha sido una de las mayores apuestas de HBO desde su lanzamiento en 2023. Su primera temporada no solo fue aclamada por la crítica, sino que logró capturar a millones de espectadores al adaptar con fidelidad la historia original del videojuego. Ahora, con el regreso de sus protagonistas para siete nuevos episodios el próximo 13 de abril, la plataforma ha decidido extender aún más el viaje de Joel y Ellie.

La segunda temporada de “The Last of Us” está basada en “The Last of Us: Parte II”, la secuela del videojuego original, aunque no se adaptará toda la historia en una sola temporada. Tanto Druckmann como Mazin han reiterado que esta parte será dividida en más de una entrega, lo que garantiza que aún queda contenido por descubrir.

