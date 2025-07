Los votantes latinos y el terremoto político en Nueva York

Las elecciones que provocan cambios sísmicos en el panorama político son raras. Con la impactante victoria la semana pasada de Zohran Mamdani, un asambleísta socialista democrático de 33 años de Queens, Nueva York vivió uno de esos cambios. De hecho, la victoria de Mamdani en las primarias demócratas se entiende mejor como un terremoto político inesperado.

Pocos esperaban que Mamdani ganara. Muchos se preguntaban si podría formar la coalición necesaria para derrotar a una figura poderosa de la política tradicional. ¿Podría ampliar el electorado? ¿Podría energizar a los votantes más jóvenes? ¿Podría atraer y movilizar a votantes de baja participación como los asiáticos y latinos?

Aparentemente, Mamdani logró todo lo anterior. Y curiosamente, parece que obtuvo una pluralidad del voto latino.

Eso en sí mismo es un logro. La sabiduría convencional sostenía que Mamdani no podría convencer a suficientes votantes latinos para que se alejaran de Andrew Cuomo, considerando que los latinos siempre han visto al exgobernador con buenos ojos.

A pesar de sus múltiples controversias, los latinos se mantuvieron leales a un gobernador que sentían había respondido a muchas de sus necesidades. Cuando el huracán María devastó la isla de Puerto Rico, Cuomo tomó la iniciativa coordinando vuelos para entregar bienes y asistencia de emergencia. Lo mismo ocurrió con sus respuestas ante crisis en la República Dominicana y en otros países Latinoamericanos. Los latinos recuerdan estos esfuerzos.

Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo y dónde logró Mamdani conquistar un bloque electoral crucial que Cuomo necesitaba?

He examinado los votos preliminares de la primera ronda de los candidatos a la alcaldía dentro de distritos electorales de mayoría latina. Estos distritos fueron identificados utilizando el archivo de votantes de L2, que no solo se basa en datos del Censo, sino también en numerosas otras fuentes para identificar la información étnica con la mayor precisión posible.

Con estos datos, me enfoqué en distritos electorales donde más del 60 por ciento de la población es latina, para evitar las complicaciones de descifrar el voto latino en distritos más diversos. (Hasta que se actualicen los archivos de votantes, no tendremos un panorama completo de la magnitud de esta elección. Por ello, todos los análisis actuales, incluido este, deben tomarse con cautela.)

Esto es lo que encontré:

En Manhattan, Mamdani superó a Cuomo por poco más de 2,000 votos. Su mayor éxito fue en Washington Heights e Inwood, el distrito 72 de la Asamblea. Mamdani perdió los distritos electorales de mayoría latina en el Lower East Side por 151 votos. Ganó los distritos de supermayoría latina en El Barrio/East Harlem por 92 votos, y partes de Hamilton Heights, Harlem y el sur de Washington Heights por 657 votos. Recuerde que solo estoy examinando distritos de supermayoría latina, por lo que estos resultados no se refieren al voto total en esos distritos.

Cabe destacar que la mayoría de los funcionarios electos en esas áreas no respaldaron a Mamdani, incluido el congresista Adriano Espaillat, cuyo distrito abarca todos esos vecindarios. Solo el senador estatal Robert Jackson y la concejal Carmen De La Rosa respaldaron al presunto nominado demócrata.

El Bronx cuenta una historia distinta respecto al voto latino. Cuomo superó fácilmente a Mamdani en la mayoría de las secciones de mayoría latina del Bronx, el único distrito municipal con mayoría latina en la ciudad. En el sur del Bronx, el 51 por ciento de los votantes eligió a Cuomo. En los vecindarios de Kingsbridge, Fordham y Belmont, el 51 por ciento votó por Cuomo y el 39 por ciento por Mamdani.

En los vecindarios de Soundview, Longwood y Hunts Point, el 57 por ciento de los votos fue para Cuomo. Mamdani obtuvo el 31 por ciento. Y vemos resultados similares en Morris Heights, University Heights y Tremont. En el Bronx, Cuomo también recibió la mayoría de los respaldos de funcionarios latinos electos (el senador estatal Gustavo Rivera rompió con la tendencia y apoyó firmemente a Mamdani). Esta elección demuestra una vez más que la mayoría de los respaldos son irrelevantes y que muy pocos líderes políticos tienen la capacidad de influir decisivamente en una elección.

Al pasar a Brooklyn, observo que Mamdani ganó estos distritos de supermayoría latina por un total de 1,664 votos sobre Cuomo. Su mayor respaldo fue en Sunset Park (distrito 51), Bushwick y Williamsburg (distrito 53). Debido a la marcada gentrificación en esos vecindarios, especialmente en los dos últimos, fui especialmente cuidadoso al identificar los recintos donde más del 60 por ciento de los votantes son latinos. En el distrito 54, que cubre partes de East New York y Cypress Hills, Mamdani superó a Cuomo por 21 votos.

Los resultados en Queens dentro de vecindarios latinos nos presentan realidades aún más fascinantes. Analicé los distritos electorales con más del 60 por ciento de latinos en Corona, Elmhurst, East Elmhurst, Ozone Park y Ridgewood. Mamdani ganó esos recintos por 1,151 votos. Aunque estos números pueden parecer similares a los de Manhattan y Brooklyn, muestran una dinámica interesante en los patrones de votación latina, especialmente en Queens.

Mi análisis de las elecciones presidenciales en Queens mostró un aumento en el apoyo a Donald Trump, aunque este aumento no fue tan pronunciado como algunos anticipaban. De todos los vecindarios latinos de la ciudad, Queens fue el que experimentó la mayor disminución en el apoyo a la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris. Recordar esta historia reciente hace que los resultados actuales de las primarias para la alcaldía en estos vecindarios parezcan erráticos. ¿Cómo pudieron votar los latinos por un socialista democrático después de haber votado por el autoritarismo conservador de Donald Trump?

Si algo nos recuerdan estos resultados es lo que ya se ha vuelto casi un cliché: los latinos no somos homogéneos. No encajamos en fórmulas de talla única. Somos muy diversos en cultura, país de origen, matices lingüísticos y filosofías políticas. Esto también se ve reflejado en las urnas. De hecho, lo vemos en esta elección: la mayoría de los latinos del Bronx votaron por Cuomo, mientras que una pluralidad de latinos en otros distritos votó por Mamdani.

Además, el apoyo latino a Mamdani, especialmente en Queens, debería ayudarnos a entender que el aumento en apoyo a Trump en 2024 no fue necesariamente una señal de un giro ideológico hacia la derecha. Lo que estos resultados podrían estar diciéndonos es que los mensajes populistas de corte económico resuenan profundamente entre los latinos. Y eso no debería sorprender a nadie. Ciertamente, no fue una sorpresa para Mamdani. Mamdani, un talento político verdaderamente generacional, ha entendido muy bien la difícil situación de comunidades como la latina, cuyas realidades cotidianas evocan ansiedades económicas persistentes.

Tampoco debería sorprender que la mayoría de los latinos no ven como algo negativo el transporte público gratuito, el cuidado infantil sin costo o el congelamiento de los alquileres. Estos son temas que a los latinos les importan profundamente porque su sustento mismo depende de estas cuestiones cotidianas y esenciales.

A los partidos Demócrata y Republicano, especialmente a quienes se preparan para la reelección el próximo año, les diría: presten atención a la campaña de Mamdani. Parece que muchos latinos ya lo están haciendo, y sin duda volverán a hacer oír su voz en las urnas.

(*) Eli Valentin es analista político y comentarista para Univisión NY. Este artículo fue publicado originalmente en inglés en City Limits.

