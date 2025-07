Nicolas Cage habla de su romance fallido con Sarah Jessica Parker

Los actores Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker confirmaron que tuvieron un fugaz romance en la década de los 90. El rumor de un romance entre ambos surgió cuando ambos trabajaron juntos en la película Honeymoon in Vegas, que se estrenó hace más de 30 años.

Pocas horas después de que la protagonista de Sex And The City confirmara que tuvo un romance con Cage, el actor explicó a E! News por qué cree que aquella relación nunca despegó.

Según explicó, no cree que haya recibido el visto bueno de la madre de Sarah luego de que cenaron juntos la primera vez. “Me importaba mucho Sarah y cuidaba de ella, pero creo que no pasé la prueba de la mamá”, declaró Cage.

El protagonista de Ghost Rider aseguró que después de cenar con Parker y su madre no volvió a saber de ella. “Recuerdo haber cenado con ella y su madre en el Russian Tea Room, y no sé si fue mi chaqueta azul de cuero Vanson (que todavía conservo) o mi sinusitis, pero no volví a saber de ella”, reveló.

Previamente, Sarah Jessica Parker, de 60 años, reveló en el programa de Andy Cohen que sí tuvo un fugaz romance con Nicolas Cage, confirmando los rumores que desde hace treinta años envuelve a ambos actores.

El presentador le preguntó directamente a la actriz sí salió con Nicolas Cage. Ante la pregunta, Parker respondió sin rodeos: “Um, sí. Lo hice. Sí, lo hice”.

El romance se dio durante el rodaje de la comedia romántica Honeymoon in Vegas, rodada en 1991 y estrenada un año después. Aunque no funcionó su romance con Nicolas Cage, Sarah Jessica Parker se casó en 1997 con el actor Matthew Broderick, con quien tiene tres hijos.

En contraste, la vida amorosa de Nicolas Cage no ha sido tan estable. El actor se ha casado en cinco oportunidades durante los últimos 30 años. el intérprete de Con Air ha estado casado con Pa­tri­cia Arquette, Li­sa Marie Presley y Alice Kim, Eri­ka Koike. Des­de 2021 está casado con Riko Shi­bata.

Además, Cage tiene tres hijos con tres mujeres diferentes: Wes­ton Cop­po­la (34), Kal‑El (19) y Au­gust Fran­ce­s­ca (2).

