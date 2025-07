Muestran el set de grabación donde se grabó la nueva temporada de ‘And Just Like That…’

El pasado 29 de mayo estrenó la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, el spin‑off de ‘Sex and the City’. En esta nueva parte de la historia, Carrie Bradshaw se muda oficialmente a una gran casa familiar en Nueva York.

Carrie, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker desde hace 27 años, se muda a esta nueva propiedad después de que se reencuentra con Aidan, su amor del pasado.

Como pasaba con el icónico estudio de Carrie en Upper East Side, la fachada del lugar es de una casa que existe y que está valorada en $4 millones de dólares. Sin embargo, el interior ha sido creado en un estudio.

Dicho set de grabación fue recorrido recientemente por la revista ‘Architectural Digest’, el recorrido lo hicieron junto a diseñador de producción Miguel López Castillo y la decoradora de sets Karen Weisel Holmes.

En la publicación se destaca que el equipo tenía el reto de mezclar nuevos elementos, dignos de una casa de dos plantas, con objetos referentes de la antigua propiedad por la que es mundialmente el personaje.

Además, Carrie está apenas mudándose, lo que quiere decir que va adaptando el lugar a su gusto según pasan los episodios.

Por los momentos no está disponible toda la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, pues los nuevos episodios estrenan cada jueves. En total, la temporada tiene 12 episodios y el último estrenará el 14 de agosto.

Este spin‑off de ‘Sex and the City’ ha recibido muchas críticas. Para muchos, la continuación ha sido innecesaria e incluso consideran que han desfigurado a los personajes. Hace poco ‘The Washington Post’ publicó una nota en la que comparte la opinión de algunas fanáticas de la historia original, ellas aseguran que lo “detestan”, pero no pueden dejar de verla.

