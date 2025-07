Quinceañero latino murió arrollado cuando al parecer huía de un robo en Nueva York; familia rechaza versión policial

Antonio Benítez, joven de 15 años, conducía una bicicleta eléctrica cuando fue atropellado mortalmente en Long Island y al parecer venía huyendo de la policía tras un robo armado en Queens (NYC).

El conductor sospechoso fue identificado como Ruyan Ali, de 28 años, quien no tenía licencia. Fue acusado de abandonar el lugar de un accidente con resultado de muerte, conducir sin licencia con agravantes y múltiples infracciones de tránsito más, según la Policía del condado Nassau. Se declaró no culpable, acotó ABC News.

Los detectives afirman que la noche del sábado Benítez era perseguido por agentes del Departamento de Policía de Nueva York desde Bellerose, donde era posible sospechoso de un robo a punta de cuchillo. Según NYPD, Benítez fue uno de los cuatro adolescentes que habían asaltado a un menor de 14 años usando un cuchillo.

Los seres queridos de Benítez están desconsolados con la versión policial. Les cuesta creer que haya participado en un robo y exigen más respuestas de los detectives.

Según la policía, alrededor de las 8 p.m. del sábado Benítez huyó de un presunto robo a punta de cuchillo frente a una farmacia cerca de Hillside Avenue y 257th St en Floral Park, Queens. Los agentes afirman que iba en una bicicleta eléctrica cuando fue perseguido durante más de una milla. La persecución se extendió hasta Long Island, donde fue atropellado por un auto Lexus en la intersección de Lakeville Road y Bryant Avenue en New Hyde Park.

Se le encontró un cuchillo, según NYPD, pero aún no está claro qué papel, si es que tuvo alguno, tuvo Benítez en el robo. “Sólo hay dos partes que están tratando de unirse para formar una historia correcta y una base sobre dónde salió todo mal, dónde empezó todo; lo que realmente sabemos es mínimo”, dijo su prima Amanda a PIX11 News..

Anoche, amigos y familiares se reunieron en New Hyde Park para soltar globos en su memoria. Su madre, aún en shock, se secaba las lágrimas mientras veía cómo el cielo se llenaba de color, lamentando la pérdida de su único hijo.

El padre de Antonio falleció hace cuatro años. El dolor que siente ahora, dice su madre, es inimaginable. “No lo puedo creer”, dijo Andrea Hansman, amiga de la familia. “No quiero que retraten mal a alguien”, añadió. “Porque él no es… nada de eso que dicen de él”.

La División de Investigación de Uso de Fuerza del Departamento de Policía de Nueva York está revisando la conducta de los agentes durante la persecución. Mientras tanto, la comunidad afirma que la versión de los hechos que se está compartiendo no refleja al chico que conocieron.

“La comunidad está destrozada. Muy destrozada”, dijo Crystal, otra amiga de la familia. “Sabemos la verdad. Y lo que se está diciendo no es la verdad. Él no robó a nadie… Era un chico maravilloso. Sus padres lo criaron bien. Me da mucha pena su madre”.

Conocido cariñosamente como “Anthony”, el adolescente cursaba el primer año de la escuela secundaria New Hyde Park Memorial. Su compañera de clase y amiga, Martina Bravo, lo describió como “el chico más dulce del mundo”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.