Quiénes recibirán cheque de estímulo de $1,702 en unos días

En los próximos días, miles de residentes de Alaska verán reflejado un cheque de estímulo en sus cuentas bancarias gracias al programa de dividendos del estado, una iniciativa que reparte parte de las ganancias obtenidas por sus recursos naturales.

Este pago único corresponde al Alaska Permanent Fund Dividend (PFD, por sus siglas en inglés), creado en 1976 para administrar las ganancias del petróleo y otros recursos, asegurando que el dinero se comparta con la población actual y futura.

Para 2024, el monto total es de $1,702 dólares, compuesto por $1,440 provenientes del fondo y un bono de alivio energético de $262 debido a los altos precios del petróleo.

Esta cifra representa un aumento del 30% respecto a 2023 y beneficiará a cerca de 600,000 residentes.

Según el cronograma oficial, quienes presentaron su solicitud en 2024 y estaban en estado ‘Eligible-Not Paid’ recibirán el pago el 17 de julio de 2025. Los demás que califican verán su dinero el 21 de agosto de 2025.

La fecha límite para solicitar este año fue el 31 de marzo, pero el proceso volverá a abrir del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 para el próximo pago.

Para ser elegible, se deben cumplir varios requisitos: haber vivido en Alaska durante todo 2023, no haber declarado residencia en otro estado o país ni recibir beneficios externos, no haber sido condenado por un delito grave ni haber estado encarcelado por un delito grave o menor en el último año, y no haber estado ausente del estado más de 180 días.

Además, Alaska anunció recientemente un aumento en su salario mínimo, que subirá $1.09, alcanzando los $13 por hora y beneficiando a alrededor de 20,000 trabajadores, es decir, el 6.3% de la fuerza laboral del estado, lo que se traduce en un incremento anual promedio de $925 por empleado.

