Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 17 al 23 de julio

Os Mutantes en el Lincoln Center

Continúa la Semana de Brasil del festival Summer for the City! en el Lincoln Center, y entre los artistas destacados está la agrupación Os Mutantes, reconocida como una de las bandas más dinámicas, originales, radicales e influyentes de su época. Estos audaces experimentadores musicales utilizaron distorsión, retroalimentación, técnicas de muestreo y una selección premonitoria de trucos de estudio para crear un pop brasileño lúdico, ligero, pero al mismo tiempo extremo. Parte integral del movimiento psicodélico, la Tropicália y las protestas culturales de su tiempo, Os Mutantes fusionó guitarras desenfrenadas, ritmos tradicionales, una visión optimista del futuro y una sensibilidad melódica adelantada a su época. Jueves 17 de julio a las 7:30 pm en el Damrosch Park (Amsterdam Ave. and West 62nd St.). Gratis. Para una agenda completa del festival, visite: https://lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Julia Rocha-Nava en el Brooklyn Botanic Garden

Este jueves 17 de julio, de 6:00 a 7:00 pm, acompañe a Julia Rocha-Nava, artista en Residencia 2025 del Brooklyn Botanic Garden (150 Eastern Parkway), en un taller interactivo y bilingüe donde, a través de los sentidos, el canto, el ritmo y el juego, el público aprenderá sobre las plantas y sus dones medicinales. Este taller está dirigido a personas de todas las edades e incluirá instrucciones y materiales educativos en inglés y español. Este evento forma parte del programa Jazz in July, por lo que se invita a los visitantes a quedarse y disfrutar del concierto de Raisin Okan después del taller. Entrada gratuita con el boleto de admisión al jardín. Más información:https://www.bbg.org.

Foto: Jeremy Weine

Nai-Ni Chen Dance Company en el New Victory

La reconocida compañía internacional de danza Nai-Ni Chen Dance Company, actualmente dirigida por la directora artística Greta Campo y el director ejecutivo Andy Chiang, presentará la pieza “Lion in the City” en el festival New Victory Dance (209 West 42nd street), este jueves 17 de julio a las 7 pm. La pieza es una coreografía de PeiJu Chien-Pott en colaboración con las leyendas del Hip-Hop Kwikstep y Rokafella. La pieza incluye música tradicional con tambores a cargo de Henry Lee y una composición de DJ Kwikstep. Esta obra fue creada originalmente para conmemorar el 50º aniversario del hip-hop y fusiona el estilo contemporáneo de movimiento chino con estilos de danza hip-hop. Información: https://www.newvictory.org.

Foto: Jeff Wang

‘Fuenteovejuna’ en Repertorio Español

Repertorio Español (138 East 27th street) anunció su “Serie de Verano 2025″, dedicada al Siglo de Oro Español, que contará con dos obras emblemáticas del teatro clásico, dirigidas por los becarios del programa Van Lier para directores jóvenes. La primera pieza, Fuenteovejuna de Lope de Vega, arrancará sus funciones este viernes 18 de julio a las 7:00 pm, dirigida por Bibiana Torres. Basada en hechos reales, Fuenteovejuna narra la historia de una comunidad rural oprimida por el mandato tiránico de un Comendador militar. Cuando los abusos alcanzan un punto crítico, la valentía de una mujer desata una rebelión colectiva. Esta obra es una poderosa reflexión sobre la justicia, la responsabilidad cívica y la fuerza de la solidaridad comunitaria. Funciones hasta el 27 de julio. Información: https://repertorio.nyc.

Foto: Cortesía

“Generación Perdida” del Teatro Grattacielo

Este viernes 18 de julio, el Teatro Grattacielo tendrá el estreno mundial de Generación Perdida, una ópera-monodrama compuesta por el mexicano Jorge Sosa, basada en el libro del poeta mexicano-colombiano Javier Moro Hernández. La obra aborda la crisis humanitaria que afecta a México y América Latina, donde el secuestro y las desapariciones forzadas han marcado profundamente a innumerables comunidades en la última década. A través de la música y la poesía, Generación Perdida reflexiona sobre las complejas realidades de la violencia en la región y las fuerzas sociales y políticas que la perpetúan e invita al público a una conversación sobre la memoria, la resiliencia y la búsqueda de la paz. A las 7:30 pm en el Teatro La MaMa (66 East 4th Street). Información:https://grattacielo.org.

Foto: Cortesía

La Excelencia en el Bryant Park

Bryant Park Picnic Performances presented by Bank of America continúa este viernes 18 de julio con la presentación de la orquesta La Excelencia. Inspirada en la energía cruda de la salsa dura de los años 70 y en el panorama social actual, esta potente banda ofrece ritmos contundentes, letras con conciencia social y un groove imparable. Con presentaciones de alta energía que se sienten más como conciertos de rock que como un espectáculo de salsa tradicional. Antes del concierto, disfruta de una clase gratuita de salsa de 6:00 a 6:45 pm. en la Upper Terrace. La instrucción estará a cargo de Karel Flores y Juan Carlos Díaz, con una breve demostración por parte de Ángeles de la Salsa. El concierto arranca a las 7:00 pm. Gratis. Más información: https://bryantpark.org.

Foto: Cortesía Bryant Park Picnic Performances presented by Bank of America

La Orquesta Guayacán en Queens

Los fanáticos de la Orquesta Guayacán que residen en Nueva York podrán disfrutar de su talento por partida doble este domingo 20 de julio. La agrupación de salsa será parte de la fiesta del “Festival Independencia Orgullo Colombiano, FIOC”, que se celebrará en el Hall de las Ciencias de Queens, en Flushing Meadows Park, desde la 1:30 pm. Luego, la velada musical culminará en el restaurante Raíces Colombianas (86-02 37th Ave, Jackson Heights), uno de los principales patrocinadores del festival, en donde la agrupación ofrecerá un concierto íntimo, para los amantes de la buena salsa. Información:https://www.raicescolombianasrestaurant.com.

Foto: Cortesía

The Roots en el Flushing Meadows Park

Mucho antes de convertirse en la banda oficial de The Tonight Show, The Roots ya eran leyendas del hip-hop, reconocidos como la banda más grande, audaz y emblemática de un género que tradicionalmente no se asocia con instrumentación en vivo. Fundado a finales de los años 80 en Filadelfia por el baterista y líder Questlove, junto a los MCs Black Thought y Malik B, el grupo ha lanzado casi una docena de álbumes de estudio, ha ganado múltiples premios Grammy y ha llevado su música a todos los rincones del mundo. El DJ Scratch, productor y colaborador de artistas como Metallica, Wu-Tang Clan, 50 Cent, Snoop Dogg y más, estará a cargo de los platos. Este domingo 20 de julio, de 7:00 a 10:00 pm, en the Flushing Meadows?Corona Park Universe Ct, Queens. Gratis. Información:cityparksfoundation.org/summerstage.

Foto: SummerStage.com

Happy Hour en Top of the Rock

Top of the Rock en Rockefeller Center lanzó “On the Rocks”, una happy hour exclusiva para neoyorquinos en su icónico mirador con vistas panorámicas de 360 grados desde el piso 70 de la ciudad. Desde ahora hasta el 1 de septiembre, Top of the Rock invita a los residentes y trabajadores del área a disfrutar de una entrada a $20, además de una promoción de compra de una bebida y recibe otra gratis en The Weather Room. On the Rocks se lleva a cabo de lunes a viernes, de 3:30 pm a 6:30 pm. (último acceso a las 5:45 pm). Los boletos deben comprarse en línea o en el lugar y deben incluir un código postal local en el método de pago. No se requieren reservaciones anticipadas. Información y boletos: https://www.rockefellercenter.com.