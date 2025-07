Denise Richards denuncia a su exesposo Aaron Phypers de abuso y amenazas

La actriz Denise Richards, de 54 años, acaba de obtener una orden de restricción contra su exesposo, Aaron Phypers, tras denunciar una historia alarmante de abuso físico y emocional durante su matrimonio.

Esto luego de que Richards alegara que fue víctima de repetidos episodios de violencia doméstica por parte de Phypers, quien, según su testimonio, llegó a amenazar con matarla y luego suicidarse si acudía a la policía.

Según documentos judiciales presentados el miércoles, a los que tuvo acceso el portal Page Six, Denise afirmó que vivió un infierno en casa. En su declaración, detalló una serie de episodios de violencia doméstica que, en sus palabras, incluyeron desde estrangulamientos hasta amenazas de muerte.

“Durante nuestra relación, Aaron frecuentemente me estrangulaba violentamente, me apretaba la cabeza con ambas manos, me abofeteaba en la cara y la cabeza, y golpeaba mi cabeza contra el toallero del baño”, aseguró Richards en los documentos.

Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió, según la actriz, en 2022, cuando ambos estaban trabajando en Malibú. Aaron, convencido de que unas plantas tenían micrófonos escondidos, se habría descontrolado, gritándole insultos y golpeándola en el ojo.

En otro incidente mencionado en su declaración jurada, Denise relata cómo, al sugerirle a su entonces esposo que no la acompañara en un viaje de trabajo, él reaccionó violentamente, la tomó del cabello, la tiró al suelo y le gritó con furia: “No vas a cancelar mi vuelo, voy contigo y no confío en ti”.

La actriz, conocida por su papel en Wild Things y su participación en The Real Housewives of Beverly Hills, incluyó fotografías de heridas como parte de la evidencia que respalda sus denuncias.

El tribunal ordenó a Phypers mantenerse a casi 100 metros de distancia de Denise, su casa y su auto. La próxima audiencia judicial está fijada para el 8 de agosto.

Por su parte, Phypers negó categóricamente las acusaciones. En declaraciones a Us Weekly, las calificó de “falsas” e “inventadas”, y dijo contar con “evidencia real” para refutar todo lo dicho por la actriz.

Esta disputa legal se da en medio del proceso de divorcio iniciado por Phypers el 4 de julio, tras casi seis años de matrimonio. En su demanda, el actor citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación y solicitó manutención conyugal.

La relación entre Denise Richards y Aaron Phypers comenzó en 2017. Un año después, celebraron su boda en septiembre de 2018.

