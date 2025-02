Denise Richards revela que sufrió acoso sexual al inicio de su carrera

La actriz Denise Richards, de 54 años, abrió su corazón en una reciente entrevista con People donde reveló la dolorosa experiencia que vivió cuando comenzó su carrera en Hollywood.

La expareja de Charlie Sheen compartió que durante sus primeros años en la industria del cine sufrió acoso sexual por parte de personas de alto poder en la industria, un episodio que marcó un antes y un después en su vida, recordando que al enfrentarse a esta situación, pensó en hacer una denuncia, pero la presionaron para no hacerlo.

“Me dijeron que me incluirían en la lista negra. Me sentí muy vulnerable, esta era la carrera que quería seguir. Que te digan que nunca vas a trabajar en una industria que te apasiona es algo muy duro“, explicó.

Sin embargo, la protagonista de “Wild things” también se mostró esperanzada por los avances logrados en la industria gracias a los profundos cambios que el movimiento Me Too trajo a Hollywood, ya que ahora las mujeres tienen más voz.

“Me alegra que las mujeres puedan tener más voz y estar más protegidas. Si eso ocurriera a esta edad, lo afrontaría de otra manera, pero era muy joven y una desconocida y estaba empezando“, agregó Richards.

En su caso, la actriz confesó que, aunque aún arrastra las cicatrices de aquellos primeros años difíciles, ahora puede mirar hacia atrás con una sensación de alivio, sabiendo que las nuevas generaciones de mujeres, incluidas sus hijas, tengan la oportunidad de vivir un Hollywood más justo y seguro.

“Cuando empecé mi carrera, siempre buscaba complacer a los demás. Y me encanta que mis hijas, a estas alturas de su carrera, puedan hablar. A veces les digo: ‘Quizás debas bajar el tono’, pero en general me alegra que puedan decir lo que piensan. Ojalá hubiera podido hacerlo en ese entonces“, aseguró.

Para finalizar, Denise Richards, quien estrenará el reality “Denise Richards & Her Wild Things”, el cual también estará protagonizado por sus tres hijas y su esposo Aaron Phypers, explicó cómo ella ha ido aprendiendo de sus retoños.

“Veo a mis hijas haciendo nuestro programa y son mujeres tan fuertes. Si yo hubiera tenido eso, creo que habría podido manejarlo de una manera un poco diferente”.

