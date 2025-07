Padre dominicano detenido por ICE en Puerto Rico detalla traslado y condiciones en “Alligator Alcatraz”, en Florida

NUEVA YORK – Uno de los 43 migrantes arrestados en Puerto Rico y trasladado a la prisión “Alligator Alcatraz”, en Florida, cuestionó las pobres condiciones que enfrentan los detenidos en ese centro.

El extranjero, de origen dominicano, relató vía telefónica al periódico El Nuevo Día que está casado con una puertorriqueña, y, al momento de su arresto, se encontraba en el proceso de regularizar su estatus migratorio y había asistido a todas las citas en corte.

El migrante denunció que en la prisión en los Everglades cercada por cocodrilos hay reclusos a los que no se les está brindado la atención médica requerida.

“Hay muchas personas que beben medicamentos y ni siquiera vienen aquí a verlas para que tomen sus medicinas. En la sala de al frente, hay un señor con un marcapasos, y nadie le ha dado un medicamento. De los que están conmigo, hay como tres que necesitan medicamentos (recetados), y no les han traído nada”, reveló el hombre solo identificado como Miguel.

El dominicano fue trasladado el miércoles a la prisión que fue abierta el 1 de julio y que ubica en el Aeropuerto de entrenamiento y transición Dade-Collier que estaba abandonado.

La fuente contó que fue llevado a la prisión remota tras 16 días en un centro de detención temporal en Guaynabo, en la zona metropolitana de Puerto Rico.

El procesado había sido detenido el 23 de junio en un pueblo del este de la isla.

La abogada de Miguel facilitó la conversación con el rotativo en la isla por medio de dos llamadas de, aproximadamente, 15 minutos cada una.

Según su relato, antes de llegar a Florida, hicieron una parada en Louisiana para dejar a otros detenidos de origen mexicano.

“Nos levantaron a las 5 a.m. para que nos bañáramos. A las 7 a.m., nos esposaron de manos, pies y cintura. Salimos de ‘La Neverita’, frente a la (cárcel) federal, y llegamos al aeropuerto. Llegamos a Louisiana, porque había que dejar a unos mexicanos. A las 3:30 p.m., el avión no funcionó, y entre los cambios de avión, dieron las 6:00 p.m. hasta que salimos para Miami”, detalló el entrevistado.

Los agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) le dieron a los migrantes un sándwich con una botellita de agua antes de salir de la isla. A las 3 p.m., le suministraron la misma comida hasta el día siguiente.

El avión aterrizó en Miami a las 10 p.m.

Mientras continuaban la ruta en una guagua, esposados de pies, manos y cintura, los detenidos creían que estaban siendo trasladados a un centro en Krome.

Sin embargo, para la medianoche llegaron a “Alligator Alcatraz”, donde tuvieron que permanecer en la entrada hasta que los empezaron a procesar, al día siguiente, a eso de las 3:53 p.m.

Seguidamente, y de acuerdo con el recuento del dominicano, cambiaron de uniforme pero no se bañaron. Cuando le tocó ser examinado por enfermeros, Miguel dijo que llevaba 24 horas sin comer y le proveyeron un sándwich, manzana y papitas.

Miguel pudo bañanarse al viernes a eso de la 1:30 a.m.

El entrevistado añadió que a la cárcel no dejan de llegar detenidos, pero que, aparentemente, los de su grupo son los primeros procedentes de Puerto Rico.

De los 43 detenidos, la mayoría eran dominicanos, excepto tres colombianos, tres haitianos y un cubano. El hombre dijo que tres mujeres que estaban en el mismo vuelo fueron enviadas a otro centro.

“No paran de trasladar personas. Somos los primeros que veo aquí que somos de allá (Puerto Rico). Hay mexicanos, guatemaltecos, cubanos…”, expuso el migrante quien en agosto habría cumplido seis años residiendo en la isla..

El denunciante especificó que las instalaciones están divididas en varios espacios que llamó “jaulas”, cada una con 32 camas.

Añadió que en el centro, construido en unos ocho días, hay detenidos entre las edades de 18 y 68.

Debido a su traslado, Miguel no pudo celebrarle los 2 años a su hijo.

“Estaba hablando con ellos ahora mismo, y el niño estaba llorando, pidiendo estar con papá”, manifestó el detenido quien también tiene una niña de 4.

Sobre sus conversaciones con otros reclusos en la prisión, dijo que muchos manifiestan lo injusto de la situación.

“Algunos oficiales ignoran a la gente y algunos se apiadan porque son sus mismos paisanos. Ellos (los detenidos) dicen que lo que están haciendo es una injusticia, porque hay muchos que los están agarrando en cortes. Yo mismo tenía vista en septiembre, y nunca he faltado a la corte. Me estaba preparando para ese día, por si me podían detener”, resaltó.

Al momento de hacer el anuncio de la apertura, el fiscal general del estado, James Uthmeier, dijo que en “Alcatráz Caimán” se admitirían a cientos de inmigrantes indocumentados en la primera noche, y que la próxima parada de los detenidos sería su país de origen.

El espacio tendrá capacidad para unos 3,000 detenidos cuando esté completamente habilitado, según el gobernador Ron DeSantis. En ese momento, las autoridades indicaron que la prisión contaba con más de 200 cámaras de seguridad, más de 8,500 metros de alambre de púas y 400 agentes de seguridad.

Los ingresos en la cárcel se están realizando al amparo del programa 287(g). Este programa, autorizado bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, le permite a ICE asociarse con departamentos de policía estatales y locales para hacer cumplir las leyes migratorias federales.

“Alligator Alcatraz” costará $450 millones de dólares al año

La operación de la instalación carcelaria costaría unos $450 millones de dólares al año.

Líderes demócratas han alegado que la Administración DeSantis desvió fondos de preparación y respuesta por desastre para acelerar la construcción del centro.

Un análisis de Talking Points Memo (TPM) arrojó que, parte de los $20 millones en contratos para la construcción y operación de “Alcatraz Alligator”, beneficiaron a donantes o aliados políticos del gobernador de Florida.

Estas compañías principalmente prestan servicios de construcción, equipos de comunicación para el personal penitenciario y mejoras de seguridad, identificó TPM.

Para los opositores del funcionario, estas acciones podrían provocar un déficit de recursos en plena temporada de huracanes en el Atlántico.

Por otro lado, correos electrónicos obtenidos por the Associated Press apuntan a que DeSantis dejó a muchos funcionarios locales sin información por su empeño en construir la cárcel en tiempo récord.

Reclamo de grupos ambientalistas y tribus nativas

Grupos ambientales y tribus indígenas, por su parte, han denunciado que el centro significa una amenaza para el ecosistema de Everglades y que se encuentra en tierras sagradas de las comunidades nativas.

“La mezcla de especies, los humedales, las docenas y docenas de especies amenazadas y en peligro que viven en esta área son completamente únicas. Así que me duele y estoy atónito de que esto haya pasado tan rápido”, indicó a EFE el director ejecutivo de la South Florida Wildlands Association, Matthew Schwartz, a finales del mes pasado al anunciar la campaña “Stop Alligator Alcatraz”.

Schwartz añadió que no es posible realizar una evaluación ambiental en tan corto tiempo.

DeSantis ha dicho que la prisión tendrá un impacto cero en los Everglades y en las labores de restauración. Según el político, la instalación utiliza una pista de aterrizaje remota ya construida, por lo que no implica impacto ambiental.

Este viernes, DeSantis firmó un nuevo acuerdo para promover las labores de restauración de los Everglades.

“Simplemente no es un problema”, reiteró DeSantis.

La tribu Miccosukee presentó el martes una demanda en el condado Miami-Dade contra agencias federales y estatales por la construcción de la estructura.

El alegato principal es que está siendo desarrollado en sus tierras ancestrales sin autorización.

“La construcción de ‘Alligator Alcatraz’ viola los derechos soberanos de los Miccosukee y pone en peligro un paisaje cultural y ecológico de gran importancia. También viola los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias. Es ilegal e inmoral”, señaló directora ejecutiva de la alianza, Judith LeBlanc.

La tribu presentó el recurso como parte interviniente en el caso interpuesto por Amigos de los Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y Earthjustice.

