Prima de los príncipes William y Harry fue hallada muerta en su casa

Este lunes se conoció la muerte de Rosie Roche, prima de 20 años de los príncipes Guillermo y Harry por su familia materna. La joven era nieta de uno de los tíos de la recordada princesa Diana y por lo tanto era prima segunda de los dos hijos del rey Carlos III de Reino Unido.

Roche, que estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Durham, fue hallada sin vida en su domicilio en Norton, cerca de Malmesbury, por su madre y su hermana en su residencia.

La muerte ocurrió el pasado 14 de julio pero la información no salió a la luz sino hasta este lunes 21 de julio, según informó The Sun. El mencionado medio de comunicación señaló que junto al cuerpo había un arma de fuego.

Tras la notificación del caso se abrió una investigación por parte del tribunal forense de Wiltshire y Swindon. Hasta el momento no se han establecido las causas de la muerte, pero la oficina del forense “considera que la muerte no es sospechosa y que no hubo participación de terceros”.

De acuerdo con medios de comunicación, se ha organizado un funeral privado y más adelante habrá un servicio conmemorativo de acuerdo a los deseos de la familia. Aunque por el momento se desconoce si los príncipes Guillermo y Harry asistirán al funeral.

Esta no es la primera vez que una persona cercana o miembro de la familia real fallece de manera repentina. En febrero de 2023 se conoció la muerte de Thomas Kingston , esposo de Lady Gabriella Windsor, hija de los príncipes Michael de Kent.

El financiero murió en la casa de sus padres en los Cotswolds por una herida traumática en la cabeza y encontraron un arma cerca del cuerpo, según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado. Las autoridades descartaron elementos sospechosos en el caso y no hubo terceras personas involucradas.

Tras una investigación las autoridades determinaron que Kingston se quitó la vida tras una reacción adversa a los medicamentos que estaba tomando en ese momento.

