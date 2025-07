Revelan que Ronaldinho pudo haber jugado en el Club América

El histórico extremo brasileño Ronaldinho Gaúcho tuvo entre toda su carrera profesional un discreto paso por el Querétaro de la Liga MX, pero su destino hubiese sido distinto de haber recibido el sí durante primera propuesta de aterrizar en México.

Durante una reciente edición del programa Fútbol Picante de ESPN, el exdirectivo del América, Ricardo Peláez, reveló que Ronaldinho fue ofrecido en principio para el equipo pero debido a su reputación de ser un jugador que tenía problemas para entrenar, se negó apenas tuvo la oportunidad.

“A mí, como directivo del América, me ofrecieron a Ronaldinho… y yo dije: ‘No, gracias’. Fue así de rápido. Y al rato lo trajo Querétaro. Y me dijo Vucetich: ‘No sabes lo que era, no quería entrenar, no quería nada de nada’”, dijo Peláez durante un acalorado debate.

Peláez hizo la revelación durante un intenso debate en donde argumentaba que el América nunca ha necesitado de una figura o un fichaje estelar para trascender en alguna competencia o ganar títulos.

A pesar de no haber vestido la camiseta amarilla, Ronaldinho si dejó estela durante su paso como rival del América. En uno de sus duelos más recordados, el exFC Barcelona anotó dos goles en el estadio Azteca y tras salir sustituido recibió una impresionante ovación por parte de la fanaticada rival, que respetó su actuación con aplausos.

Pese a su talento, Ronaldinho tuvo constantes problemas de disciplina en Querétaro. Faltaba a entrenamientos, llegaba tarde y se ausentaba sin justificación.

Su actuación en el Clausura 2015 con Querétaro ayudó a que el equipo avanzara hasta la final de la Liga MX donde enfrentó a Santos Laguna.

Los Gallos perdieron 5-0 en el partido de ida y en la vuelta, a pesar de la victoria 3-0, no le alcanzó a un Querétaro que por la indisciplina tuvo como suplente a Ronaldinho en ambos partidos, aunque con un gol anulado cuando saltó a la cancha y robó el balón al arquero rival Agustín Marchesín

durante un despeje.

