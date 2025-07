Selena Gómez celebra su cumpleaños 33 con Benny Blanco y su amiga Taylor Swift

Este martes 22 de julio, la cantante, actriz y productora Selena Gómez cumple 33 años, y decidió adelantarse al gran día con una celebración por todo lo alto.

Con una fiesta temática inspirada en la década de los 70, Selena reunió este fin de semana a su círculo más cercano para conmemorar lo que, según ella misma, ha sido “el año más hermoso de su vida“.

Entre los invitados más destacados estuvieron su prometido, el productor Benny Blanco, su inseparable mejor amiga Taylor Swift, y otras amigas cercanas como Sofia Carson.

Nina Dobrev y Lily Collins no pudieron asistir, pero se sumaron a la ola de cariño con comentarios llenos de amor en redes sociales.

En un post de Instagram, Selena compartió una serie de fotos llenas de sonrisas, abrazos y mucho glitter.

“Mientras me preparo para celebrar mi cumpleaños 33, no puedo evitar reflexionar sobre el increíble camino que me ha traído hasta aquí. Este último año ha sido realmente el más hermoso de mi vida, y les debo mucho a todos ustedes”.

La intérprete literalmente brilló en un conjunto de Nadine Merabi que combinaba escote, lentejuelas y pura actitud setentera. El look lo completó con un abrigo blanco de piel, un collar de diamantes de la colaboración Brilliant Earth x Jane Goodall, y, cómo no, su anillo de compromiso, que ya es todo un ícono entre sus fans.

Benny Blanco no se quedó atrás. Con una vibra que gritaba “estilo retro con flow moderno”, el productor lució una camisa de seda con estampado de leopardo y blazer de terciopelo.

Taylor Swift, como siempre, estuvo presente, posó entre globos con la cumpleañera y dejó claro que esta amistad sigue siendo de las más auténticas de la industria.

Según TMZ y Page Six, el lugar elegido fue el icónico Hollywood Roosevelt Hotel, una joya histórica de Los Ángeles que encajaba perfecto con la temática vintage.

En su publicación, Selena cerró con unas palabras que emocionaron a sus fans.

“Espero compartir más momentos con todos ustedes, crear nuevos recuerdos y continuar este hermoso viaje juntos. Los quiero con locura“.

“Gracias por su inquebrantable amor y amabilidad. Ya sea que me hayan animado desde las gradas, compartido mis altibajos o simplemente me hayan escuchado, han hecho de este año algo inolvidable“, agregó.

