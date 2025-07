Montserrat Oliver comparte su lucha por la salud ocular tras complicaciones

Montserrat Oliver sigue sumando nuevos proyectos a su vida y ahora es socia de un lugar de diagnóstico y cirugía oftalmológica conocido como ‘Salud a la Vista’. Por ello, aprovechó para hablar en exclusiva con TVNotas sobre una compleja situación que tuvo con sus ojos hace más de una década, una situación que la preocupó mucho por el grado de dolor que sentía del lado derecho.

“Yo he tenido 2 problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día, hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y, de la nada, sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo (señaló su ojo derecho)”, comenzó hablando sobre la circunstancia que tuvo que atravesar.

Los especialistas del área de la salud le mencionaron a Oliver que había sufrido una neuropatía óptica isquémica (NOI), situación que se presenta por complicaciones en el flujo sanguíneo y, en algunas ocasiones, hace que la persona pierda la visión; aunque afortunadamente este no fue el caso de la presentadora de televisión.

“Resulta que me dio un infarto en el nervio óptico central. Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo (señala el derecho), ya no veo lo que me maquillo. No hubo recuperación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo. Solo un poquito. Tampoco es que sea completo”, agregó durante la entrevista que ofreció.

La también actriz y empresaria explicó que ese no ha sido el único inconveniente que ha tenido con sus ojos, ya que en una ocasión se puso a cortar el césped y sintió cuando algo le entró en la vista. En búsqueda de ayuda de profesionales, la situación fue compleja, dado que no conseguía quién la atendiera y, cuando finalmente ocurrió, le dijeron que se había rasgado con aquello que cayó en esa zona.

“El otro problema fue hace poco. Recuerdo que era sábado. Me puse a cortar el pasto en el ranchito y algo me entró al ojo. No sabía qué hacer. Pensé: ‘¿Qué hago? Tengo algo en el ojo y no puedo verlo’. No había oftalmólogos disponibles, porque todo estaba cerrado. Tuve que ir a emergencias y, lamentablemente, no tenían la maquinaria adecuada para atenderme“, dijo a TVNotas.

