Murray reveló la razón por la cual dejó de trabajar con Djokovic: “No me sentía muy cómodo”

En noviembre de 2024 Novak Djokovic ‘fichó’ a Andy Murray, uno de los tres grandes rivales de su carrera, para que le entrenara, al menos de cara al Open de Australia 2025.

Una unión que sorprendió al mundo del tenis teniendo en cuenta que el británico prácticamente hacía unos meses que había dejado el tenis profesional. Pese a todo, esta simbiosis vio su fin en mayo de 2025, justo antes de Roland Garros, apenas seis meses después de que comenzara.

Desde entonces, solo Novak se había referido a esta ruptura de forma pública, ahora le ha tocado el turno a Andy Murray, que ha concedido una entrevista a ‘The Tennis Mentor’ para profundizar en las razones.

Murray habló de la ruptura

“La mayoría de los exjugadores son más bien débiles en el aspecto técnico del juego. A veces, Novak me pedía mucha información técnica y yo no me sentía muy cómodo con ella”, empezó diciendo el ganador de tres Grand Slams.

Andy también dejó claro que no quiso entrar en detalle con la técnica de Djokovic: “En cuanto a enseñar la técnica a alguien, creo que los entrenadores que trabajan con jugadores más jóvenes y están acostumbrados a hacerlo son en realidad más fuertes que muchos entrenadores que trabajan en el circuito, porque una vez que un tenista tiene 20, 22 años, no intentas revisar su juego y su técnica”, aseguró antes de detallar su primera experiencia como entrenador.

“Aprendes mucho sobre tus puntos débiles. Creo que para muchos exjugadores es muy diferente ser jugador y entrenador, algo que me esperaba. Cuando trabajas con alguien de ese nivel, probablemente descubres tus puntos fuertes, pero también tus puntos débiles como entrenador”, cerró Murray.

Por su parte, Djokovic elogió el esfuerzo y dedicación del escocés durante este corto ciclo. Agradeció públicamente “todo el trabajo duro, la diversión y el apoyo dentro y fuera de la pista” y aseguró que la ruptura fue solo profesional, sin afectar la amistad que comparten desde hace más de una década.

