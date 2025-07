Policía de Florida golpea y arrastra a hombre negro en una parada de tránsito, causando indignación

Un video filmado desde un teléfono celular en el que se observa a un agente de policía blanco en Jacksonville, Florida, golpeando a un hombre negro en el rostro en una parada de tránsito en febrero antes de que los oficiales sacaran al conductor de su vehículo, algo que ha provocado indignación en Internet mientras surgían relatos contradictorios sobre lo ocurrido.

El material audiovisual, que William McNeil Jr., de 22 años, tomó desde el interior de su automóvil, es una indudable representación de brutalidad, dijeron sus abogados de derechos civiles, Ben Crump y Harry Daniels, y aparece en un momento en que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, desde los agentes de ICE encapuchados hasta oficiales de policías locales, han sido examinados por su uso de la fuerza, especialmente contra personas de color.

Por su parte, la Oficina del Sheriff de Jacksonville alega que el video no muestra el contexto completo de la situación.

“Sí, sin duda, los agentes que lo arrestaron emplearon fuerza, y sí, esa fuerza es injusta’, expresó el sheriff T.K. Waters en una rueda de prensa. “Que la fuerza sea injusta no significa que sea ilegal o contraria a la política”.

El sheriff dijo que no se quedaría en silencio mientras “se entierran hechos e información para promover una agenda antipolicial”.

McNeil, junto a sus parientes y su equipo legal, están solicitando al sheriff que despida inmediatamente al oficial que golpeó al joven dentro de su auto, manifestó Crump.

“El sheriff no puede justificar esto. No puede condonar esto. Deben condenarlo”, indicó Crump. “Es decir, de ninguna manera pueden decir que esto refleja sus políticas, su formación, sus valores. Esto es muy preocupante en todos los sentidos”.

¿Qué se observa en los videos?

El video de la cámara corporal de la policía, muestra a McNeil abriendo la puerta de su vehículo para conversar con un funcionario, quien le notifica que lo detuvieron por conducir sin las luces delanteras ni el cinturón de seguridad abrochado. La ley de Florida exige que todos los conductores usen el cinturón de seguridad y las luces delanteras desde el amanecer hasta el anochecer, así como en el caso de que haya lluvia, humo o niebla.

Full Body Cam Footage: Jacksonville Sheriff's Office Incident Involving William McNeil Jr. – Viral Traffic Stop pic.twitter.com/6XlTMzngNi — NoLimit ℹ️so (@nolimitis0) July 22, 2025

“Es de día, no necesitaba las luces. Y no es el mal tiempo; no está lloviendo”, explicó McNeil en el video.

El conductor le solicitó al oficial que llamara a su supervisor, rechazó darle su licencia y cerró la puerta del vehículo. La aseguro con llave cuando el agente le pidió que saliera del carro, de acuerdo con lo que se muestra en el video de la cámara corporal.

“Abre la puerta y sal, o vamos a romper la ventana”, exigió el funcionario mientras otra patrulla se detiene frente al vehículo de McNeil.

Asimismo, al joven se le advirtieron siete veces que estaba bajo detención y necesitaba abrir la puerta, señaló Waters.

Por otro lado, en el video desde el interior del vehículo empieza con McNeil sentado tras el volante, hablando con otro oficial por medio de la ventanilla del copiloto. Le pide al funcionario que le muestre la ley que señala que debe tener las luces delanteras encendidas.

Un agente dice en ese momento que va a romper la ventana, según las imágenes de la cámara corporal. “Muy bien, adelante”, se le oye decir a otro agente.

Posteriormente, la ventanilla del conductor se rompe, McNeil recibe un puñetazo en la cara y los oficiales abren la puerta y lo lanzan al asfalto junto a su automóvil, golpeándolo por segunda vez en el rostro, muestra el video de McNeil e informó CNN.

Los abogados del hombre afirmaron que sufrió una fractura dental, una conmoción cerebral y un traumatismo craneoencefálico. Además, presentó deterioro cognitivo y déficit de memoria a corto plazo luego de la parada de tránsito, agregaron.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas el lunes no muestran el ataque inicial entre el policía que hizo el arresto y McNeil, admitió Waters.

McNeil fue detenido tras el hecho del 19 de febrero y acusado de resistencia a un agente de policía sin violencia, conducir con la licencia suspendida y posesión de menos de 20 gramos de marihuana, dijo el sheriff. Al día siguiente, se declaró culpable de los cargos de resistencia y licencia suspendida.

Golpes y un cuchillo

D. Bowers, el funcionario que arrestó a McNeil, no mencionó en su informe policial que el hombre hubiese recibido un golpe en la cara. Escribió que el sospechoso, se negó a obedecer, lo que lo llevó a partir la ventanilla para abrir la puerta del conductor.

“Se aplicó fuerza física al sospechoso y lo derribaron al suelo”, siguió Bowers.

No obstante, un segundo oficial describió en un informe separado, seis golpes en la pierna de McNeil antes de que dejara de resistirse, de acuerdo con AP.

“Simplemente, pide un supervisor y luego le rompen la ventana y lo golpean, pero, de alguna manera, el informe no mencionó eso”, apuntaron los abogados de McNeil en un comunicado.

El informe de Bowers afirmaba además que el sospechoso trataba de alcanzar el suelo del auto, donde estaba un cuchillo grande, mientras lo sacaban del vehículo. Los funcionarios hallaron el cuchillo mientras registraban el vehículo de McNeil después de su captura, dicen los informes policiales.

Crump y Daniels afirmaron que el informe de Bowers de que McNeil trató de alcanzar el cuchillo era una “invención”.

“Solo se mueve cuando el agente lo derriba con un puñetazo en la cara”, expresaron. “Entonces, este joven se sienta con calma y levanta las manos vacías”.

Cuando se le cuestionó sobre lo que vio en las imágenes, el sheriff, indicó que no podía ver donde estaban las manos de McNeil.

Pesquisas cinco meses tras el altercado

Waters aseguró que el sospechoso no había presentado una denuncia ni compartido su video con el departamento antes de su publicación en las redes sociales. De haberlo hecho, afirmó el sheriff, el departamento habría iniciado una investigación.

El alguacil dijo que las imágenes del teléfono móvil mostraban que había aspectos del arresto que el departamento necesitaba investigar, pero dijo que asumía que el video tenía la “pretensión de inflamar al público”.

“El contexto de este vídeo debería decirte todo lo que necesitas saber”, manifestó.

Una averiguación criminal en la oficina del sheriff empezó el domingo, tan pronto como se enteró de que el video se hizo viral, dijo Waters, añadiendo que la Oficina del Fiscal del Estado determinó el lunes que ningún agente involucrado en el arresto violó ninguna ley penal.

El sheriff dijo que también se encuentra en curso una revisión administrativa para concluir si los oficiales violaron las políticas del departamento.

El funcionario que hizo la detención ha sido “despojado de su autoridad para hacer cumplir la ley” a la espera del resultado de la verificación administrativa, dijo el alguacil.

Daniels, uno de los abogados de McNeil, dijo que estaba disgustado, pero no sorprendido por las acciones de los oficiales.

“La Oficina del Sheriff de Jacksonville tiene una larga historia de este tipo de violencia y brutalidad innecesarias”, dijo el jurista en un comunicado de prensa.

“Debería ser obvio para cualquiera que vea este video que William McNeil no representaba una amenaza para nadie”, agregó Crump. “Estaba ejerciendo con calma sus derechos constitucionales, y lo golpearon por ello”.

Sigue leyendo: