SummerStage 2025 celebra la diversidad de la música latina 

Con conciertos gratuitos en los cinco condados y una cartelera llena de artistas tanto consagrados como emergentes, este verano SummerStage reafirma una vez más su compromiso con la música latina.

En su edición número 39, el festival terminará en octubre luego de más de 70 presentaciones gratuitas en 13 diferentes parques de los cinco condados de Nueva York. En entrevista con El Diario, Priscila Santana, directora de operaciones de programación del festival, habló sobre la importancia de representar la diversidad cultural de nuestras comunidades a través de la música.

“Desde que me mudé a Estados Unidos he asistido a los conciertos de SummerStage como espectadora, y ahora es un placer poder presentar desde este escenario tanta música diversa dentro del mundo latino. Nos hemos enfocado en destacar la riqueza de nuestras culturas, tanto con artistas de trayectoria como con nuevos talentos”, dijo Santana, originaria de Brasil.

La selección de los artistas latinos responde a un criterio que equilibra legado, actualidad y representación comunitaria.

La agrupación Morat llenó el Rumsey Playfield del Central Park este verano. Foto: Sean J. Rhinehart

“Pensamos en los íconos que siguen activos y que tienen una conexión con los vecindarios donde se presentan los conciertos. Por ejemplo, si estamos en El Bronx, buscamos artistas que resuenen con esa comunidad. Pero también apostamos por talentos emergentes y bandas locales que están creando escena”, explicó.

Uno de los espectáculos más esperados es la presentación de Frankie Negrón, Christian Alicea y Funk Salsa Urban en el llamado Condado de la Salsa, que tendrá lugar el próximo jueves 31 de julio.

“Frankie Negrón es un verdadero ícono romántico y es de aquí. Es como un regreso a casa para él. Alicea representa una nueva voz en la salsa, y Funk Salsa Urban es una banda local a la que queremos dar visibilidad. Es el ejemplo perfecto de cómo combinamos legado, presente y futuro”, comentó la directora.

Frankie Negrón se presentará en El Bronx el jueves 31 de julio. Foto: Damian Bastar

Otro momento especial del verano será la celebración del legado de Celia Cruz en Central Park, con Isaac Delgado, Alain Pérez, Aymee Nuviola y otros invitados.

“Va a ser una verdadera celebración de su legado musical. Vamos a tener a su ex manager, a sus directores musicales. Es muy importante para nosotros traer su historia al corazón de la ciudad, especialmente para las nuevas generaciones”, dijo.

Y en Staten Island, La Sonora Ponceña promete hacer historia el 10 de agosto.

“Es una de las bandas de salsa más legendarias, con más de 65 años de trayectoria. Presentarse fuera de Manhattan es parte de nuestro esfuerzo por llevar grandes nombres a todos los condados”, añadió Santana.

La Sonora Ponceña cantará en Staten Island el 10 de agosto. Foto: SummerStage

El programa también incluye al Ballet Hispánico, que se presentará en Central Park el 7 de agosto.

“Es la compañía de danza cultural latina más grande del país. Hace una fusión hermosa entre el ballet clásico, la danza moderna y las raíces latinas”, expresó Santana.

Y para cerrar agosto con fuerza, el 31 del próximo mes el escenario de Central Park se llenará de sonidos afrobrasileños con IZA, Ilê Aiyê y Evandro Fióti.

“IZA es una de las voces más potentes de Brasil. Combina MPB, R&B y ritmos afrodescendientes. Ilê Aiyê es una institución cultural afro de Salvador de Bahía. Va a ser una presentación con mucha fuerza espiritual y musical”, dijo Santana.

La famosa cantante brasilera IZA trae su arte a la ciudad el 31 de agosto./Foto: Marcos Paulo Oliveira

La respuesta del público latino este verano ha sido contundente durante los espectáculos ya celebrados

“Con Camilo y Morat en Central Park tuvimos que cerrar puertas por capacidad. Había 5,000 personas dentro y entre 3,000 y 4,000 afuera. Eso habla del poder de convocatoria y del entusiasmo de nuestra comunidad”, comentó.

Para Santana, quien es inmigrante y latina, liderar esta programación tiene un valor muy personal.

“Ha sido desafiante, pero también hermoso. Ahora abrazo mi acento y lo que representa. Me llena de alegría ver la felicidad del público en cada concierto. Especialmente en estos tiempos, necesitamos esa alegría colectiva”, explicó Santana.

A quienes aún no han vivido un SummerStage latino, Priscila les deja una invitación: “Revisen el programa. Hay algo para todos. Si no conoces a un artista, ven igual. Vas a salir bailando, feliz. Es gratis, es al aire libre, puedes venir con tu familia, hacer un picnic, tomar una clase de baile antes de la presentación. No tienes nada que perder, y mucho que ganar”, agregó.

Para más información sobre los artistas y las fechas de las presentaciones, visite: https://cityparksfoundation.org/summerstage/