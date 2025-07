Alejandra Guzmán pospone su ‘Brilla Tour’ por motivos de salud

La cantante Alejandra Guzmán informó que pospondrá los conciertos restantes de su ‘Brilla Tour’ programados para lo que queda de 2025, tras haberse sometido a una cirugía el pasado fin de semana, después de su presentación en Monterrey el 18 de julio.

En un comunicado, la artista señaló que la decisión fue tomada siguiendo indicaciones médicas, con el fin de priorizar su recuperación y asegurar que su regreso al escenario sea con la energía y calidad que su audiencia espera.

“Con profundo respeto y agradecimiento por el cariño que siempre me han brindado a lo largo de mis tres décadas como artista, quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”.

“Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”, se lee en el mensaje.

La rockera aprovechó para agradecer la comprensión y el cariño de sus fans. Además de que dijo que pronto los sorprenderá con una nueva canción en la que está trabajando.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante”.

“Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor.

La reina del rock volverá con más fuerza. Gracias por estar siempre”, mencionó.

Para finalizar, Alejandra Guzmán tranquilizó a su público al asegurar que los boletos que adquirieron serán validos para las nuevas fechas que anunciarán en breve. También estará disponible la opción de reembolso para quienes así lo deseen.

